La Selección Peruana continúa preparando su próximo compromiso frente a Bolivia, en medio de una etapa en la que busca recuperar confianza y encontrar una identidad de juego. A pocos días de este encuentro, los integrantes de la ‘Bicolor’ vienen trabajando bajo las indicaciones de Mano Menezes, quien empieza a plasmar sus conceptos en el equipo.

Uno de los futbolistas que tomó la palabra fue Marcos López. El lateral izquierdo atendió a los medios en zona mixta, luego del entrenamiento del miércoles, y se refirió tanto al desafío que representa enfrentar a la ‘Verde’ como a lo que viene trabajando el plantel desde la llegada del técnico brasileño.

En primer lugar, el jugador dejó en claro que, más allá de la importancia de conseguir una victoria, el grupo tiene como prioridad aplicar dentro del campo la propuesta del entrenador. Para López, el resultado es importante, pero también lo es la manera en que el equipo empieza a responder a las indicaciones del comando técnico.

“Obviamente es importante los resultados porque te miden diferente. Lo que nosotros estamos preocupados es cómo tratamos de llevar el sistema de juego que quiere el profe dentro del campo, cómo lo tenemos que plasmar. El resultado te dice si jugaste bien o mal, pero nosotros lo vemos desde otro lugar. Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”, comentó.

Marcos López ha disputado dos Eliminatorias con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Sobre el partido contra Bolivia, Marcos López advirtió que no será un compromiso sencillo. El lateral izquierdo recordó que la Selección Peruana ya tuvo que medirse con rivales de buen nivel y considera que el próximo desafío también exigirá una respuesta importante, independientemente de que se trate de un amistoso.

“Jugamos con selecciones muy fuertes anteriormente, ahora viene Bolivia que es una selección que, hoy en día para mí no hay ninguna selección fácil, todos tienen sus jugadores. Puede que sea un rival directo, pero hay que medirlo como cualquier otro partido. Cuando vestimos la camiseta, no tomamos amistosos”, manifestó.

El futbolista del Copenhague también destacó lo que significa representar al país, especialmente cuando tiene la posibilidad de hacerlo frente al público peruano. En ese sentido, reconoció que el equipo tiene una motivación adicional para conseguir un resultado positivo y darle una alegría a los hinchas que acompañarán a la selección.

“Es un orgullo para mí vestir la camiseta y más cuando estás en tu país con tu público. Ya debemos ganar para darle esa pequeña alegría que da el fútbol”, expresó, haciendo hincapié en la necesidad de un triunfo en casa como gratitud a la hinchada por su apoyo.

De esta manera, López dejó en claro que la prioridad de la ‘Bicolor’ pasa por seguir asimilando la propuesta de Mano Menezes, sin dejar de lado la necesidad de volver a ganar. Bolivia será una nueva prueba para medir los avances del equipo y, sobre todo, empezar a darle una alegría a una hinchada que espera ver una mejor versión de la Selección Peruana.

Marcos López registra 57 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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