A falta de una jornada para que finalice la temporada 2026, Sport Boys viene trabajando en la conformación de su plantel para el próximo año, una temporada que será más que especial por la conmemoración del centenario de la institución. El objetivo no será menor: la directiva quiere pelear por el título nacional y darle una alegría al pueblo chalaco.

En ese sentido, a poco para que anuncien la renovación de Carlos Desio –los detalles de su nuevo contrato ya están cerrados y solo hace falta la comunicación oficial–, en las últimas horas se pudo conocer que Sport Boys viene siguiendo de cerca a un futbolista de la Liga 1 para que se sume al proyecto deportivo 2027: Orlando Núñez, actual jugador de ADT.

Según la información del periodista Michael Cordero, Núñez es del agrado del comando técnico de Desio y este ya se lo hizo saber al área deportiva del club. Sin embargo, debido a que el lateral izquierdo tiene contrato vigente con ADT hasta finales del 2027, traerlo al Callao no sería una gestión sencilla.

Orlando Núñez llegó a ADT a mediados de esta temporada tras rescindir con Deportivo Garcilaso. (Foto: ADT)

El panorama podría cambiar si el conjunto tarmeño desciende a la Liga 2 y eso desencadena una serie de salidas de su actual plantel. De momento, el equipo de Víctor Rivera marcha en el puesto 15 del acumulado con 31 puntos, dos por encima de FC Cajamarca, el último ubicado en la zona de descenso. Es decir, todo se definirá en la última jornada.

En medio de esto también aparece la opción de Cienciano, club que también está interesado en hacerse con los servicios de Orlando Núñez para el 2027. El futbolista de 26 años ya jugó en el ‘Papá’ en el 2024 y durante el primer semestre del 2026 estuvo en Deportivo Garcilaso, por lo que ya sabe lo que es estar en Cusco.

Todo esto se definirá en las próximas semanas, cuando los clubes definan su posición en la tabla acumulada y aclaren su futuro para el 2027. Si Cienciano clasifica a la Copa Sudamericana 2027, Núñez podría aceptar la propuesta de mudarse a la ciudad imperial y el interés de Sport Boys quedaría en el aire. Veremos qué sucede en este mercado de pases.

Orlando Núñez también tiene la opción de mudarse a Cusco para jugar en Cienciano en el 2027. (Foto: Deportivo Garcilaso)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar por 0-0 con UTC, Sport Boys volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 15 de noviembre desde la a:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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