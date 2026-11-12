Erick Noriega está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera en Gremio. Si bien siguen peleando por no descender y a falta de cuatro jornadas todo puede suceder, su rendimiento ha sido clave para que el ‘Tricolor’ alcance la final de la Copa de Brasil, donde enfrentarán Palmeiras. En medio de esto, en los últimos días surgieron rumores sobre un supuesto interés del fútbol italiano y que clubes como la Fiorentina y el Como 1907 estarían tras sus pasos.

Esta información nació de la prensa brasileña y generó bastante expectativa sobre la posibilidad de contar con un futbolista peruano en una de las cinco grandes ligas de Europa, pues el único en estos momentos es Fabio Gruber, quien milita en el Mainz 05 de la Bundesliga. Aunque aclararon que no había una oferta formal, desde Brasil explicaron que el ‘Samurái’ venía siendo observado de manera especial.

Para aclarar esta situación, Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, habló con el periodista Alan Diez y confirmó que de momento dicha información surgida en la prensa brasileña es una mera especulación. El agente contó, además, que recientemente conversó con el ejecutivo de Fútbol de Gremio, Paulo Pelaipe, y este le aseguró que no ha llegado ningún ofrecimiento por el mediocampista.

“Es especulación periodística, no hay nada de cierto. Yo hoy (ayer) he hablado con el gerente de Gremio, porque de tanto hasta dudé. No ha llegado nada a Gremio, nada a Erick (Noriega) y nada a nosotros; nada de nada”, apuntó Zariquiey, poniendo fin a los rumores de una inminente salida de Noriega del club de Porto Alegre, donde tiene contrato hasta finales del 2028.

Erick Noriega llegó a Gremio tras destacar en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, el representante afirmó que el futbolista de 25 años se encuentra cómodo en Gremio y que a lo largo del 2026 ha sido uno de los elementos con mayor cantidad de minutos disputados. “Hablamos con italianos todos el tiempo, pero nada, nos parece raro. Es especulación periodística. Erick es el tercer jugador con más minutos en el año, saca tu línea (sobre su tranquilidad en Brasil)”, acotó.

Por ahora, mientras busca levantar su primer título con Gremio en la Copa de Brasil y salvarse del descenso, Erick Noriega está enfocado en ser clave en la Selección Peruana. Este viernes el equipo de Mano Menezes enfrentará a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.) y se espera que sea titular, aunque a diferencia de cómo juega en Brasil, donde cumple la función de volante, en la ‘Bicolor’ lo hará de zaguero central.

A diferencia de lo que ocurre en Gremio, Erick Noriega juega de defensor central en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de su empate por 1-1 con Atlético Mineiro por la Copa de Brasil, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Bahía, en el compromiso correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao 2026. Dicho encuentro está programado para el miércoles 18 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario de Perú, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión en territorio peruano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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