La convocatoria a la Selección Peruana representa una oportunidad especial para Erinson Ramírez, quien vive sus primeros días de trabajo bajo las órdenes de Mano Menezes tras destacar a los largo del 2026 en Juan Pablo II College, donde registra siete goles en 31 partidos disputados a lo largo de la presente temporada. El atacante se mostró entusiasmado por esta experiencia y espera aprovechar al máximo la posibilidad de defender la camiseta nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación en zona mixta, el futbolista contó cómo recibió el llamado del comando técnico y reconoció que vestir la camiseta de la ‘Bicolor’ era un objetivo que perseguía desde hace tiempo. Ahora, con esta oportunidad, busca responder a la confianza depositada en él.

“Lo tomé de la mejor manera, vengo soñando esto hace tiempo y se me dio en el mejor momento. Es algo lindo para un jugador estar en la Selección Peruana”, manifestó Ramírez, quien atraviesa una experiencia especial en su carrera.

Respecto a los trabajos de preparación para el compromiso ante Bolivia, el atacante destacó que el equipo tiene claro el objetivo de aprovechar su condición de local. El grupo viene realizando los entrenamientos bajo las indicaciones de Mano Menezes, que empieza a definir la propuesta para este encuentro.

“Jugamos de locales, el ‘profe’ está parando el equipo y lo vamos a hacer de la mejor manera para ganarle a Bolivia”, señaló. De esta manera, dejó en claro que el plantel está enfocado en conseguir un resultado positivo frente a la ‘Verde’.

Erinson Ramírez registra siete goles con Juan Pablo II College en la temporada 2026. (Foto: ITEA Sports)

Erinson Ramírez también explicó que, hasta el momento, no ha recibido indicaciones individuales del entrenador brasileño. Según comentó, el comando técnico todavía viene evaluando cómo planteará el partido del viernes, aunque eso no disminuye sus ganas de participar.

“Hasta el momento no, el ‘profe’ está viendo cómo plantea ante Bolivia. Me siento súper motivado por estar acá, si me da minutos lo voy a hacer de la mejor manera”, sostuvo el atacante, dejando abierta la posibilidad de tener participación en el amistoso.

Por otro lado, el convocado destacó la manera en que fue recibido por los futbolistas con mayor experiencia en la Selección Peruana. En ese sentido, resaltó el papel que cumplen dentro del grupo para orientar a los más jóvenes durante los entrenamientos y la convivencia.

“De la mejor manera, son los más experimentados y siempre nos hablan a los más chicos”, explicó Ramírez. Así, el atacante vive con ilusión sus primeros días en la ‘Bicolor’ y aguarda la oportunidad de sumar minutos ante Bolivia, con el objetivo de demostrar que puede ser una alternativa para Mano Menezes.

Mano Menezes todavía no define la alineación titular que parará contra Bolivia. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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