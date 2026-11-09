El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y la Liga 1 actualizó la programación de la fecha 17, que se disputará entre el domingo 15 y el domingo 22 de noviembre. La última jornada promete emociones tanto en la lucha por el título como en la pelea por evitar el descenso. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario de Deportes llegan con opciones de quedarse con el segundo campeonato del año.

La fecha 16 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Sport Huancayo fue uno de los grandes beneficiados al vencer por 2-1 a Cienciano en Cusco y alcanzar los 34 puntos. Sporting Cristal empató por 1-1 ante ADT en Tarma, mientras Universitario igualó por 2-2 frente al CD Moquegua en el Monumental. Alianza Lima, por su parte, también repartió puntos tras empatar por 1-1 con Los Chankas.

Con estos resultados, Sport Huancayo quedó como líder del Clausura con 34 unidades. Sporting Cristal y Universitario aparecen detrás, ambos con 32 puntos, aunque los celestes cuentan con mejor diferencia de goles. Así, los tres equipos llegan a la última fecha con posibilidades de quedarse con el torneo, en una definición que promete emociones hasta el final.

La programación iba a comenzar el viernes 13 de noviembre con el duelo entre UTC y Los Chankas. Sin embargo, este partido sufrió una modificación: según la actualización oficial de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, ahora se jugará el lunes 16 de noviembre, desde la 1:00 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.

Sport Huancayo depende de sí mismo para gabar el Torneo Clausura. (Foto: ITEA Sports)

El domingo 15 de noviembre se disputarán dos encuentros: Comerciantes Unidos recibirá a Sport Boys desde la 1:00 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, mientras Juan Pablo II enfrentará a Deportivo Garcilaso a las 3:15 p.m. en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College.

La jornada continuará el lunes 16 de noviembre con CD Moquegua vs. Atlético Grau, a las 3:00 p.m. en el Estadio 25 de Noviembre; y Cusco FC vs. ADT, también desde las 3:00 p.m., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El miércoles 18, Alianza Atlético recibirá a Melgar a las 3:00 p.m. en el Estadio Campeones del 36.

Todas las miradas estarán puestas en el domingo 22 de noviembre, cuando se disputen los partidos que definirán al ganador del Torneo Clausura: Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo y Sport Huancayo enfrentará a Universitario en el IPD Huancayo, con los horarios pendientes de confirmación. Ojo: el Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Matute también se disputará este domingo.

El duelo entre Sport Huancayo y Universitario será clave para la definición. El cuadro huancaíno depende de sí mismo para quedarse con el Clausura, mientras que los cremas necesitan ganar y esperar otros resultados. Sporting Cristal también deberá sumar de a tres ante Cienciano y estar atento a lo que ocurra en Huancayo. Alianza Lima, aunque no pelea por el título, buscará cerrar el torneo con una victoria ante FC Cajamarca.

Además de la lucha por el campeonato, la fecha 17 tendrá consecuencias en la parte baja de la tabla acumulada. UTC ya perdió la categoría y otro equipo lo acompañará en la Liga 2 de 2027. FC Cajamarca, CD Moquegua y ADT aparecen entre los clubes comprometidos, por lo que sus resultados serán determinantes. La última jornada promete una definición intensa en ambos extremos de la clasificación.

Universitario no pudo con el CD Moquegua y perdió la oportunidad de depender de sí mismo para ganar el Torneo Clausura. (Foto: GEC)

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 15/11 1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo Juan Maldonado Gamarra 15/11 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Dep. Garcilaso Complejo Deportivo Juan Pablo II College 16/11 1:00 p.m. UTC vs. Los Chankas Héroes de San Ramón 16/11 3:00 p.m. CD Moquegua vs. Atlético Grau 25 de Noviembre 16/11 3:00 p.m. Cusco FC vs. ADT Inca Garcilaso de la Vega 18/11 3:00 p.m. Alianza Atlético vs. Melgar Campeones del 36 22/11 Por confirmar Sporting Cristal vs. Cienciano Alberto Gallardo 22/11 Por confirmar Sport Huancayo vs. Universitario IPD de Huancayo 22/11 Por confirmar Alianza Lima vs. FC Cajamarca Alejandro Villanueva

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