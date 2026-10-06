Con el correr de los años, los juveniles cada vez tienen menos espacio en los clubes de la Liga 1 y desde la desaparición de la bolsa de minutos para la temporada 2023, esta situación se ha convertido en un problema que se busca confrontar desde el 2027. Según la información rebelada por RPP Noticias, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene analizando determinados cambios en el reglamento para la próxima campaña, entre ellos la mencionada bolsa de minutos.

La bolsa de minutos, parte del reglamento del campeonato desde el 2008 y que buscaba darle regularidad a los futbolistas de la categoría Sub-20, dejó de funcionar en el 2023 tras una medida anunciada por la FPF en agosto del 2022. Cuatro años después, desde la Videna plantean su regreso como parte de una serie de reformas en la reglamentación de la Liga 1.

De acuerdo con la citada fuente, la Junta Directiva de la FPF contempla el retorno de la bolsa de minutos como un mecanismo que obligue a los clubes a darle participación a los jugadores de la categoría Sub-20. ¿Cómo se haría efectiva esta medida?

Esta propuesta que tendrá que ser sometida a evaluación para su posterior votación, contempla no solo la contabilización de una determinada cantidad de minutos de los Sub-20 en sus respectivos clubes, sino también la inclusión de dos de estos en cancha de manera obligatoria.

Universitario es uno de los clubes que hasta la fecha no ha sumado minutos con algún jugador Sub-20 en lo que va de la Liga 1 2027. (Foto: ITEA Sports)

Además de la vuelta de la bolsa de minutos, desde la FPF analizan la modificación del número de jugadores extranjeros permitidos en los planteles de los clubes de la Liga 1. Esta propuesta tiene como objetivo una reducción progresiva, año a año, hasta el límite definitivo de elementos foráneos sea de cuatro.

Hay que señalar que actualmente están permitidos siete extranjeros en los equipos del campeonato, todos ellos con la posibilidad de estar en cancha de manera simultánea. Desde la FPF consideran que esto limita las oportunidades de los más jóvenes de tener minutos y estar preparados para cuando tengan que competir a nivel internacional.

Finalmente, existe la intención de colocar a profesionales extranjeros como miembros de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), esperando así que esta entidad mejore tras los cuestionamientos que viene recibiendo en los últimos meses. Ojo: lo mencionado anteriormente forman parte de una serie de propuestas, las mismas que serán analizadas a profundidad al cierre de la temporada 2026.

Matías Zegarra, jugador de 19 años que milita en Melgar, registra 1556 minutos disputados en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

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