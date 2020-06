Después de varias reuniones, la Federación Peruana de Fútbol decidió que Lima será la sede para el reinicio la Liga 1, en medio de la crisis sanitaria que se vive en nuestro país, con el objetivo de evitar los constantes viajes que se realizaban todos los fines de semana. Sin embargo, la decisión aún es bastante controversial, sobre todo en los equipos de provincia.

En una entrevista con Radio Ovación, Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, se pronunció al respeto y aseguró que todos los clubes que se vean afectados, solicitarán apoyo a la Federación Peruana de Fútbol para que cubra con los gastos de las concentraciones en Lima.

“La reunión con la Federación fue clara, se nos informó que el protocolo ya estaba firmado, que se iba a jugar en Lima y temas que ya conocemos pero un tema que me preocupa es que la FPF dijo que no iba a asumir los gastos de los equipos de provincia que tenemos que estar en Lima cuatro meses. Eso no lo teníamos en el presupuesto y solicitamos una r consideración, creemos que la Federación debe asumir esto”, sostuvo.

"Consideramos que hay bastante riesgo en lo que va a venir pero tenemos que adaptarnos a los protocolos y estamos confiando en que todo va a salir bien. Los equipos de provincia estamos dejando nuestras localías, nuestras ventajas y encima tenemos que hacer un gasto para estar en la capital. Consideramos que no es justo que tengamos que asumir un gasto que los equipos de la capital no van a tener”, continuó.

Finalmente, el administrativo se refirió a los montos que el club tiene proyectado gastar por la estadía en la capital. “Es más de un millón de soles lo que tenemos que gastar en Lima por esos cuatro meses, lo que menos queremos es endeudar al club, a la FPF le corresponde pagar eso. Todos los equipos de provincia estamos alineados en ese sentido”, señaló.

