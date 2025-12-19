Universitario de Deportes alcanzó el tricampeonato nacional de la Liga 1, pero, sin duda, el equipo sorpresa y subcampeón nacional fue Cusco FC, que jugará por primera vez en su historia la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, tuvo al goleador del torneo en Facundo Callejo.
En las últimas horas, la prestigiosa página deportiva SofaScore Latin América compartió, según sus precisas estadísticas, el once ideal del campeonato, con importante presencia de jugadores de los dos clubes antes mencionados.
Pese a solo alcanzar la segunda fase de la próxima Copa Libertadores, Sporting Cristal aporta a dos jugadores en esta nómina. Se trata de los mediocampistas peruanos Martín Távara y Christofer Gonzáles.
Para completar la defensa, también se suma Jimmy Valoyes, el zaguero colombiano que milita en Cienciano del Cusco. Los imperiales no pasan por su mejor momento deportivo, pero se supo destacar en su posición.
Otro futbolista de gran presente es Pedro Díaz, quien se consolidó en el arco de Cusco FC, y sacó ligera ventaja sobre el portero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, presente en las últimas convocatorias a la selección peruana.
EQUIPO IDEAL 2025
Universitario y Cusco FC jugará la próxima edición de la Copa Libertadores desde la fase de grupos. En tanto, Alianza Lima lo hará desde la fase 1 y Sporting Cristal desde la fase 2.
Los blanquiazules se medirán ante el club paraguayo 2 de mayo. El ganador de esta llave se enfrentará a los celestes del Rímac, por lo que se podría dar un choque entre peruanos en esta instancia.
