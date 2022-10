Como se sabe, el actual operador del fútbol peruano posee los derechos de transmisión de 16 clubes de la Liga 1. De ese total, doce de ellos culminan su vínculo este año (entre ellos están Alianza Lima , Melgar , Sporting Cristal y Cienciano); mientras que los otros cuatro (entre los que se encuentran Universitario , Sport Boys y Municipal) todavía finalizan contrato entre 2023 y 2025. ¿Cuál es el problema entonces? Que la FPF, al negociar los derechos de televisión de los clubes en paquete y ofrecerlos a otro operador, los expone a una situación mucho peor: recibir una demanda por incumplimiento de contrato con el Consorcio.

Cláusula de preferencia y penalidad

Dentro de los contratos que los clubes tienen con el actual operador existen distintas cláusulas detalladas una por una, pero la más importante es la llamada cláusula de preferencia e igualdad (renovación). Esta señala que en caso de recibir una oferta de otra casa televisiva interesada, los equipos deben darle al Consorcio la oportunidad de igualar esa propuesta; es decir, el vínculo se rompe cuando los clubes consiguen una oferta superior y el operador desiste de igualarla.

Sin embargo, desde la FPF señalan que esta cláusula de preferencia no les compete, por lo que están despreocupados por lo que pueda pasar. “El punto de partida es quién tiene los derechos de transmisión. Y los derechos de transmisión ya no los tienen ni los clubes ni el operador, con lo cual esa cláusula de preferencia está basada en un imposible jurídico, porque ni uno ni otro son titulares de los derechos de transmisión, sino la FPF. La cláusula de preferencia no nos vincula”, expresó Carlos Caro, asesor legal de la Federación, en La Encerrona.

Entonces, ¿cuál es la contingencia? Que esa cláusula tiene una penalidad en caso de incumplimiento. Es decir, el Consorcio puede demandar, por ejemplo, a clubes como Alianza Lima, Cienciano y Melgar, cuyos contratos por derechos de televisación finalizan este año y la FPF ya los ofreció a otro operador como 1190 Sports.

Adrián Gilabert, abogado de la ‘U’, confirmó a Depor que la penalidad por incumplir la cláusula de preferencia supera los 50 millones de dólares. Asimismo, este diario pudo averiguar que el monto es similar en los casos de Alianza Lima, Cienciano y Melgar.

“La penalidad la tendríamos que pagar si incumplimos los términos contractuales de nuestra relación comercial con el Consorcio. Es imposible que te escapes de esa penalidad. No hay forma que te escapes porque la Federación te está obligando a incumplir el contrato, te está empujando a eso. Es absolutamente irresponsable decir que no va a pasar nada. No les va a pasar nada a ellos (FPF), pero a nosotros sí”, alerta Gilabert.

En ese sentido, el vocero legal de la ‘U’ fue claro en afirmar que el club no va a pagar ninguna penalidad, porque “no vamos a aceptar la propuesta de la FPF (con 1190 Sports), y vamos a mantener nuestra relación comercial con el Consorcio”. Como se sabe, el acuerdo de los cremas con este operador vence en 2025 y, según la Federación, se van a respetar los contratos vigentes.

Además, desde la FPF fueron claros en que, de sufrir los clubes una demanda por parte del Consorcio, la ayuda que se prestará solo será legal, mas no económica. “El operador (Gol Perú) no es el Estado, no es el Gobierno, no tiene capacidad coercitiva, no es un cobrador coactivo. Tendría que haber una demanda, un proceso. Entonces, de momento, nosotros no hemos contemplado la parte económica, porque consideramos que en la parte legal estamos sólidos”, apuntó Caro.

Alianza, Universitario, Cienciano, Melgar, Binacional y Alianza Atlético sacaron este comunicado exigiendo claridad a la FPF. Luego se sumó Sport Boys.

Entre la espada y la pared

Al parecer, los clubes están atados de manos respecto a su situación con los derechos de televisión. Por un lado, se enfrentan a una posible demanda del Consorcio por incumplimiento del contrato; y, por el otro, la Federación podría desafiliarlos de las competencias nacionales e internacionales si deciden renovar contrato con el actual operador, amparándose en el uso de la cláusula de preferencia.

“Si algún club decidiera renovar los contratos con el actual operador para la transmisión, estarían infringiendo el estatuto de la FPF y, por lo tanto, se abriría un procedimiento que podría dar lugar a la suspensión de su participación en las competiciones organizadas por la Federación, la Conmebol o la propia FIFA”, sostiene Caro.

A esta situación también se suma la poca claridad que la Federación ha transmitido sobre las ganancias que los clubes obtendrán por sus derechos de transmisión, como parte del modelo de negocio con 1190 Sports. Dentro de quince días finaliza la Liga 1 y al no tener claro las cifras es imposible diseñar el presupuesto del próximo año. Todo eso conlleva a que los clubes no puedan contratar jugadores, no sepan el flujo de caja ni conozcan la capacidad de gasto que tendrán para el siguiente curso.

Se habla de que los equipos ganarán un 20% más de lo que actualmente reciben del Consorcio; pero no se especifican las cifras exactas. Además, trascendió que Alianza Lima recibió una oferta del actual operador que supera por mucho el 20% de la Federación; no obstante, al no tener claro el panorama con sus derechos de TV, es probable que entre en un problema legal con la FPF.

Por ahora, el panorama continúa sombrío para los clubes. No hay un escenario en el que salgan ganando y esto perjudica no solo a ellos, sino también al fútbol peruano en general. Sin derechos de televisión, nuestro campeonato no existiría. Por eso, es clave encontrar un consenso para el beneficio de los principales protagonistas de nuestra pelota.





