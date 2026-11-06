El Torneo Clausura 2026 entra en su recta final y cada partido comienza a ser determinante para los equipos que buscan alcanzar sus objetivos en el campeonato. En ese contexto, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó las designaciones para la fecha 16, que se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, con encuentros importantes para Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo.

La programación contará con nueve encuentros y varios árbitros que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en compromisos importantes de la jornada. Entre las designaciones destacan Bruno Pérez para el partido de Alianza Lima ante Los Chankas, Sebastián Lozano en el duelo de Universitario frente a CD Moquegua y Jordi Espinoza para el compromiso de Sporting Cristal contra ADT.

Uno de los encuentros que concentrará la atención será el Los Chankas vs. Alianza Lima. El compromiso se disputará este domingo 8 de noviembre, desde la 1:00 p. m., en el estadio Los Chankas de Andahuaylas. Bruno Pérez será el árbitro principal, mientras que César García estará a cargo del VAR. El equipo blanquiazul afrontará una visita importante, donde buscará sumar tres puntos en una etapa determinante del Clausura.

Por su parte, Universitario recibirá a CD Moquegua este domingo, desde las 8:30 p. m., en el estadio Monumental de Lima. Sebastián Lozano será el juez principal y Robin Segura estará a cargo del VAR. Los cremas buscarán hacerse fuertes en casa y cerrar la jornada con una victoria que les permita seguir peleando por sus objetivos en el campeonato.

Sporting Cristal también tendrá un compromiso importante cuando visite a ADT este sábado 7 de noviembre, desde la 1:00 p. m., en el estadio Unión Tarma. Jordi Espinoza será el árbitro principal del encuentro y Jhonathan Zamora estará encargado del VAR. Los celestes afrontarán un desafío en Tarma, una plaza complicada por las condiciones geográficas y la localía del conjunto tarmeño.

Otro de los partidos destacados será el Cienciano vs. Sport Huancayo, programado para este sábado a las 8:30 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Joel Alarcón será el árbitro principal y David Huamán estará a cargo del VAR. El conjunto huancaíno buscará sumar en su visita a la Ciudad Imperial, mientras que el cuadro cusqueño intentará aprovechar su localía.

La jornada comenzará este viernes 6 de noviembre con el Atlético Grau vs. Cusco FC, a las 3:00 p. m., en el estadio de La Matanza, en Piura. Rudy Méndez Castro será el árbitro principal y Víctor Cori Díaz estará en el VAR.

El sábado también se disputarán FC Cajamarca vs. Alianza Atlético, a las 3:30 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón, con Kevin Ortega como árbitro principal y Javier Casanova en el VAR; y FBC Melgar vs. Juan Pablo II, a las 6:00 p. m., en el Monumental de la UNSA, con Daniel Ureta como juez principal y Alexander Blas en el VAR.

Finalmente, el domingo se jugarán Sport Boys vs. UTC, a las 3:30 p. m., en el estadio Miguel Grau del Callao, con Augusto Menéndez como árbitro principal y Jesús Cartagena en el VAR; y Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos, a las 6:00 p. m., en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, con Julio Quiroz como juez principal y Joel Alarcón en el VAR.

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