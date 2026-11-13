La Comisión Nacional de Árbitros hizo oficial la programación arbitral de seis encuentros de la jornada final. Sin embargo, todavía no se conoce quién dirigirá el duelo entre Sport Huancayo y Universitario, que puede definir al ganador del Torneo Clausura.

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tendrá un partido que concentrará todas las miradas: Sport Huancayo frente a Universitario de Deportes. El líder del campeonato, con 34 puntos, recibirá al cuadro crema, que suma 32 unidades y todavía tiene posibilidades de quedarse con el primer lugar. Sin embargo, a pocos días de este compromiso, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) todavía no ha anunciado quién será el encargado de impartir justicia.

La CONAR publicó la programación arbitral de seis encuentros correspondientes a la jornada final, pero la designación del árbitro principal para el Sport Huancayo vs. Universitario aún no aparece en el documento oficial. Se trata de uno de los partidos más importantes de la fecha, pues su resultado tendrá incidencia directa en la definición del Clausura.

Entre los encuentros que ya cuentan con árbitros designados figura el Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso, en Chongoyape. El encargado de impartir justicia será Junior Rivera López, quien estará acompañado por Virgilio Maguiña Sánchez y Aristides Baltazar Núñez como asistentes. El equipo cusqueño llega con 29 unidades y buscará cerrar el Clausura con un resultado positivo.

Otro compromiso será el de Alianza Atlético frente a FBC Melgar, en Sullana. Edwin Ordoñez Medina fue designado como árbitro principal. El cuadro arequipeño suma 29 puntos y ocupa la quinta posición, mientras que los sullanenses tienen 28 unidades y se encuentran séptimos.

En Cutervo, Sport Boys visitará a Comerciantes Unidos bajo la conducción arbitral de Jesús Cartagena Tiburcio. El conjunto rosado se ubica octavo con 26 puntos, mientras que el cuadro cutervino tiene 16 unidades.

En Cajamarca, UTC recibirá a Los Chankas con Rudy Méndez Castro como árbitro principal. El compromiso tendrá un contexto especial para el conjunto local, que ya perdió la categoría y se encuentra en el último lugar de la tabla con apenas seis puntos. Por su parte, el equipo de Andahuaylas, ubicado en la casilla 15 con 14 unidades, buscará terminar el torneo con una victoria.

En Cusco, el cuadro local recibirá a ADT de Tarma con Micke Palomino Huamani como juez principal. Cusco FC suma 24 puntos y buscará despedirse del Clausura con un triunfo, mientras que el conjunto tarmeño tiene 12 unidades.

Finalmente, Deportivo Moquegua recibirá a Atlético Grau con Jordi Espinoza Valles como árbitro principal. El equipo moqueguano marcha en la casilla 17 con 12 puntos, mientras que los piuranos ocupan el puesto 11 con 21 unidades.

La atención estará puesta en el Sport Huancayo vs. Universitario. El equipo de la ‘Incontrastable’ llega como líder con 34 puntos, mientras que los cremas son terceros con 32, por detrás también de Sporting Cristal, que tiene las mismas unidades. La designación arbitral de este encuentro todavía está pendiente y será uno de los anuncios más esperados de cara a la jornada que definirá al ganador del Torneo Clausura.

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