El último fin de semana, Erick Noriega fue titular en el triunfo por 3-1 de Gremio sobre Juventude, completando así su décimo partido en el fútbol brasileño y confirmando que es uno de los indiscutibles para Mano Menezes. El exjugador de Alianza Lima volvió a arrancar en la zaga central y tuvo pasajes importantes en la última línea, siendo determinante en los despejes y algunas salidas desde atrás.

Desde que dejó la Liga 1 para tener su revancha en el extranjero –antes había probado suerte en Japón y Alemania–, el ‘Samurái’ no tardó en ganarse a pulso la confianza de su entrenador. Si bien se quedó en el banquillo cuando salió por primera vez en lista, en el empate sin goles ante el Ceará, desde que arrancó contra Flamengo no volvió a salir del equipo titular.

De los 10 partidos que registra con Gremio, Erick Noriega inició tres como mediocampista y los otros siete como zaguero, siendo sustituido solo en dos de ellos. No obstante, en algunos encuentros ha tenido que pasar de una posición a otra dependiendo de las circunstancias y los requerimientos de Mano Menezes. Pese a esos cambios, el futbolista de 24 años no ha desentonado.

Precisamente esa facilidad para pasar de una posición a otra es la que ha convencido a Menezes de tenerlo entre sus preferidos, ya que le permite hacer reajustes tácticos sin la necesidad de desperdiciar tantos cambios en medio de un partido. Eso sí, hasta ahora ha lucido más como defensor central que como pieza de engranaje en el centro del campo.

Hace unos días, luego de la goleada por 4-0 que sufrió Gremio a manos de Bahía, la prensa brasileña puso su nombre sobre la mesa como una de las opciones para la zaga del equipo hasta el cierre de la temporada. En medio de dicho análisis, en Globo Esporte consideraron que debería ser el fijo junto a Walter Kannemann, pese a que Wagner Leonardo lo venía haciendo muy bien como su acompañante.

Asimismo, añadieron que, si bien Noriega puede jugar tranquilamente como volante central en el doble pivote que arma Mano Menezes, hay elementos de mayor calidad en el plantel como Arthur y Gustavo Cuéllar. Es decir, por ahora deberá consolidarse como un fijo en la línea defensiva.

Por continuidad y ritmo, todo hace indicar que Erick Noriega cerrará su primera temporada en el Brasileirao como titular. Esa buena noticia tendría que completarse con la clasificación de Gremio a un torneo internacional: por ahora van décimo primeros con 39 puntos y quieren asegurar la Copa Sudamericana; eso sí, están a ocho puntos de la Copa Libertadores, con ocho partidos por jugarse. Todo puede suceder.

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-0 a Juventude, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Corinthians, en el compromiso correspondiente a la fecha 31 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 2 de noviembre desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Neo Química Arena.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

