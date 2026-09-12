Los Chankas: Walter Paolella dejó de ser técnico tras quinta derrota consecutiva

Los Chankas atraviesan un complicado momento en el campeonato. Luego de perder 2-1 ante FC Cajamarca en Andahuaylas, el club anunció este sábado 12 de septiembre la salida de Walter Paolella y de su comando técnico.

A través de un comunicado oficial, el conjunto andahuaylino informó a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que Paolella “y su comando técnico han culminado su etapa al frente de nuestro primer equipo”.

La decisión se produce después de una preocupante racha de resultados para Los Chankas, que acumularon cinco derrotas consecutivas en el campeonato.

La seguidilla negativa comenzó con la derrota frente a Melgar. Posteriormente, el equipo de Andahuaylas cayó ante Universitario de Deportes, Juan Pablo II College y Sporting Cristal.

El último golpe llegó este sábado frente a FC Cajamarca, que se impuso por 2-1 en Andahuaylas y terminó de complicar el panorama del equipo dirigido hasta hoy por Paolella.

Los resultados provocaron el final de la etapa del entrenador argentino al frente del primer equipo. La institución agradeció públicamente su trabajo durante el periodo en el que estuvo al mando.

“Nuestra institución expresa su agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante el tiempo que estuvieron al frente del plantel”, señaló Los Chankas en su comunicado.

Ahora, el cuadro andahuaylino deberá definir quién asumirá la conducción del equipo para intentar cortar la mala racha y recuperar terreno en el campeonato.

La salida de Paolella representa un nuevo cambio en el banquillo de Los Chankas, que buscarán encontrar una respuesta deportiva después de cinco jornadas consecutivas sin sumar puntos.

Los Chankas tienen nueve finales por delante. El resultado, como siempre ocurre en el fútbol, será el que termine dictando sentencia.

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