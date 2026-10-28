Marcos Lliuya vive un momento de satisfacción personal en el tramo final de la temporada con UTC. Luego de marcar un gol en la victoria frente a FC Cajamarca, el futbolista manifestó su alegría por reencontrarse con el triunfo y reafirmó la meta de cerrar el año con el mejor rendimiento posible. Además, tiene claro que debe buscar una nueva camiseta para el 2027, pues espera mantenerse en la Liga 1.

El mediocampista destacó el valor anímico que tiene este resultado para el plantel en la recta decisiva del torneo, remarcando la ambición del grupo por mantener una racha positiva en las jornadas restantes más allá del consumado descenso: “Justo dije que íbamos a terminar bien los 4 partidos. Contento por el grupo que necesitaba este triunfo”.

Asimismo, Lliuya enfatizó el compromiso interno que mantiene el plantel profesional, señalando que la motivación principal va más allá de la tabla y se centra en el amor propio. “Por el honor, por la familia. Hoy me salieron bien las cosas. Agradezco a todos mis compañeros y familia que en estos duros momentos están pendiente de uno”, apuntó el nacido en Chincha.

En cuanto a su futuro y su desempeño individual, el volante valoró una campaña atípica pero positiva en el aspecto goleador, algo que le otorga confianza de cara a una posible oferta: “No soy mucho de hacer goles, pero este año me ha tocado hacer 5 goles y contento, a seguir trabajando”.

Con estas 5 conquistas en su registro personal, Lliuya demuestra una faceta ofensiva renovada que puede ser bien vista para otros clubes de cara al próximo año. Más allá de consumar su segundo descenso consecutivo, pues el año pasado bajó con Alianza Universidad, es de lo más rescatable del ‘Gavilán’.

Con 34 años, y tras un largo periplo por Sport Huancayo, Marcos Lliuya espera encontrar una buena oportunidad para el 2027, al igual que sus compañeros de UTC, que es el primer club confirmado en descender tras una campaña irregular a nivel de resultados en la máxima división del fútbol peruano.

UTC es el primer equipo descendido a Liga 2 para la temporada 2027. (Foto: ITEA)

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de vencer por 3-1 a FC Cajamarca, UTC volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el lunes 2 de noviembre desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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