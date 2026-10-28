Universitario de Deportes rindió su tributo final al Señor de los Milagros durante las celebraciones de octubre en la capital. En el marco de este acto religioso, Franco Velazco, administrador de la institución merengue, compartió sus impresiones sobre la fe de la comunidad merengue y también analizó la recta decisiva del Torneo Clausura, donde el cuadro de Ate se mantiene a la expectativa por lograr el ansiado tetracampeonato.

El vocero crema explicó que la ceremonia sirvió para encomendar el bienestar de los hinchas y trabajadores de la entidad, al tiempo que reafirmó el deseo de conquistar el tricampeonato en la Liga 1 durante el cierre de la temporada, en un apretado cierre del Torneo Clausura.

Al respecto, Velazco destacó la devoción de la familia crema y la importancia del evento: “La ‘U’ vive así su devoción, su fe, su amor al Señor de los Milagros y, con este homenaje, estamos cerrando nuestras actividades del mes de octubre. Pedido especial en realidad por la salud, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por nuestros hinchas, nuestros socios y, claro, por los objetivos de fin de año”.

El dirigente señaló que el margen para equivocarse en esta etapa es casi nula, aunque valoró positivamente que las opciones de campeonar sigan estando únicamente en manos del propio plantel: “Estamos por disputar las finales que hemos dicho que restan en el campeonato. Ya hay poca maniobrabilidad; en realidad creo que todos los equipos estamos en la misma situación, hay que esperar resultados, y lo más importante es que la ‘U’ depende de sí misma”.

Asimismo, respaldó la incorporación del técnico Fabián Bustos, resaltando el impacto positivo que generó en la dinámica del grupo: “¿Se tardó la llegada de Bustos? Tuvimos que tomar una decisión en el momento indicado, teníamos que dar un viraje al equipo, no solamente en la parte táctica deportiva sino también en la parte anímica. Esa inyección que tú señalas ha sido importante para que podamos retomar el camino y esperemos a fin de año qué nos depara el término del campeonato”.

Por último, el administrador ponderó el carácter del equipo para afrontar los choques decisivos, recordando que la garra es la identidad del club: “Creo que nuestra historia dice que nosotros venimos de atrás, venimos con fuerza, venimos con garra, peleamos hasta el último minuto y este año, duro y difícil para nosotros, no ha sido la excepción”.

Universitario rindió homenaje al Señor de los Milagros durante su cuarto recorrido procesional por el Centro de Lima. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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