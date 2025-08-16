Sporting Cristal consiguió una victoria importante en el Torneo Clausura 2025 al imponerse 3-1 sobre Deportivo Binacional en Juliaca, un escenario históricamente difícil por la altura y el ambiente hostil del Guillermo Briceño Rosamedina. Con goles de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara, los dirigidos por Paulo Autuori demostraron que atraviesan un momento sólido y que no hay adversario que los detenga. La última conquista llegó precisamente a través de Távara, quien con un tiro libre selló el marcador y desató la celebración de un equipo que comienza a perfilarse como candidato serio al título. Tras el pitazo final, el volante no solo resaltó la importancia de ganar en esas condiciones, sino que también dejó un mensaje claro: “Este es el Sporting que van a ver ahora”.

El mediocampista nacional, pieza clave en el esquema de Paulo Autuori, fue contundente al señalar que lo que vive el equipo no es casualidad, sino producto del trabajo y la unión interna. “Se nota la humildad, la unión que hay en el grupo y eso nos da resultados positivos. Más allá de lo que haya pasado, nosotros trabajamos para hacer bien las cosas, hoy vinimos a ganar y se dio”, declaró para L1 Max.

La victoria en Juliaca tuvo un sabor especial no solo por lo que implica en la tabla, sino porque son pocos los equipos que logran salir airosos en la altura. Távara lo reconoció y lo puso en valor: “Es un clima complicadísimo, son pocos los que vienen a ganar acá. Lo vamos a disfrutar y estoy contento por el gol y por el momento”. Sus palabras reflejan la satisfacción de un grupo que supo sobreponerse a un reto de gran exigencia física en la altura.

El gol de Távara fue, además, una muestra de su categoría. A los 21 minutos del primer tiempo, se hizo cargo de un tiro libre que ejecutó con precisión y potencia, superando a la barrera y dejando sin reacción al portero rival. Aunque el balón tuvo un leve desvío, la jugada ratificó su capacidad para ser determinante en pelota parada y darle a Cristal una ventaja difícil de remontar.

Golazo de Martín Távara para el 3-0 de Sporting Cristal vs Binacional. (Video: L1 Max)

Más allá de lo individual, el mediocampista insistió en el valor colectivo del triunfo. “Era lo que nos propusimos: hacer un buen Clausura porque necesitamos de nuestra gente. Ellos son importantes para sacar adelante partidos tanto de local como de visita, y hoy se van felices porque el grupo siempre se entrega al 100 por ciento. Estoy muy orgulloso de ello”, señaló, reforzando la idea de un Cristal unido y enfocado en objetivos mayores.

Con este resultado, los rimenses siguen firmes en su camino en el Torneo Clausura y mantienen vivas sus aspiraciones de disputar el título nacional a fin de año. La llegada de refuerzos como Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente y Felipe Vizeu ha potenciado al plantel celeste..

Távara, quien atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta celeste, también dejó entrever que la mentalidad del grupo ha cambiado dejó una advertencia a los hinchas celestes y a sus rivales. “Vamos a seguir para adelante y este es el Sporting que van a ver ahora”, aseguró, en una frase que ilusiona a los hinchas cerveceros y refleja la confianza que existe en el plantel.

Sporting Cristal ahora deberá revalidar este gran paso en sus próximos encuentros del Clausura, donde no hay margen de error si quieren sostener la lucha por la cima. En este momento, Sporting Cristal se encuentra en el segundo lugar de la Tabla Acumulada, a solo 4 puntos del puntero, Universitario.

