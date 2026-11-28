El mercado de pases de la Liga 1 2027 ya empieza a moverse con fuerza y uno de los nombres más pedidos es el de Mauricio Arrasco. Según informó el periodista Denilson Barrenechea en el programa A Presión, el joven atacante de 22 años estaría mucho más cerca de concretar su regreso a Alianza Lima que de firmar por Sporting Cristal, club que también venía siguiendo de cerca sus pasos tras el cierre de la fase regular del campeonato.

Aunque desde tienda celeste existió un interés formal —incluso trascendió que en La Florida llegaron a poner sobre la mesa una propuesta con prima de contrato para asegurar su llegada—, las condiciones ofrecidas no habrían terminado de convencer al entorno del futbolista. Ante este panorama, la directiva blanquiazul aceleró las gestiones y hoy lleva la delantera para repatriar a un jugador que conoce perfectamente la institución tras su paso por las divisiones menores de La Victoria.

El atractivo de Arrasco no solo responde a su desequilibrio individual, sino también a su buen presente. Pese al reciente descenso de FC Cajamarca, el atacante fue una de las figuras más destacadas del cuadro cajamarquino en la temporada 2026, registrando ocho goles y cinco asistencias. De hecho, hace apenas unos días publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales despidiéndose de la hinchada y confirmando que se encuentra libre.

Su destacado rendimiento individual le valió además el premio mayor a nivel profesional: su primera convocatoria oficial a la Selección Peruana. El técnico Mano Menezes decidió incluirlo en la nómina de 24 futbolistas que afrontarán el último amistoso del año frente a Panamá, programado para el miércoles 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, lo que ha revalorizado aún más su cotización en el medio local.

Otro factor determinante que explica la fuerte pugna entre íntimos y rimenses es el cambio de reglamento para la próxima campaña. Para la Liga 1 2027 será obligatorio alinear a un futbolista Sub-23 en cancha, y Arrasco cumple con el perfil ideal al combinar juventud, reciente rodaje en Primera División y el plus de empezar a ser un jugador convocable.

De esta manera, mientras en Matute ultiman detalles en la planificación deportiva del próximo año, el futuro de Mauricio Arrasco parece inclinarse definitivamente hacia el cuadro blanquiazul. Tras disputar el compromiso con la Bicolor en la ‘ciudad imperial’, se espera que el atacante defina su vínculo contractual para sumarse a la pretemporada con miras al inicio del torneo en enero.

Mauricio Arrasco podría volver a tienda blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

Convocados de Perú para el amistoso contra Panamá:





Porteros: Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y César Bautista (Sporting Cristal).

Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y César Bautista (Sporting Cristal). Defensores: Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar) y Samuel Pereda (Alianza Lima).

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar) y Samuel Pereda (Alianza Lima). Mediocampistas: Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca) y Oslimg Mora (Sport Boys).

Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca) y Oslimg Mora (Sport Boys). Delanteros: Bassco Soyer (Gil Vicente), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Matías Succar (Cienciano) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

¿Cuándo juegan Perú vs. Panamá?

La Selección Peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre de 2026, en un amistoso internacional. El encuentro se disputará desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Este compromiso será el primero en altura en la era Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Panamá se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

TE PUEDE INTERESAR