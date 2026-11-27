Sporting Cristal cerró la temporada 2026 dejando una imagen mucho más sólida en comparación con su arranque en la Liga 1, impulsado por la llegada de Roberto Mosquera al banquillo. Pese a que los celestes no alcanzaron las semifinales del torneo, la hinchada reconoció el repunte futbolístico del equipo y respaldaba su continuidad para pelear el título el próximo año.

Sin embargo, aunque parecía que la renovación de ‘Mou’ estaba encaminada, en las últimas horas trascendió que su permanencia al mando del primer equipo se ha complicado por motivos ajenos a lo estrictamente deportivo.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, las negociaciones entre la institución rimense y el entrenador nacional se han enfriado, debido a diferencias internas que frenan la firma de un nuevo vínculo. Eso sí, las próximas horas serán claves para llegar a una decisión final.

En el programa A Presión, el comunicador detalló el trabado panorama de las conversaciones: “El tema con Roberto Mosquera se está entrampando mucho. La expectativa es que posiblemente no continúe. Hay otros factores por el lado de la directiva, que hacen que el tema no este avanzando”.

Esta situación ha despertado inquietud entre los hinchas del cuadro bajopontino, quienes veían con buenos ojos que el experimentado técnico lidere el proyecto deportivo celeste de cara a la campaña 2027, donde disputarán la Liga 1 y también la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que, durante su ciclo en el presente 2026, Roberto Mosquera estuvo al frente de Sporting Cristal en 27 encuentros oficiales, registrando un saldo positivo de 18 victorias, 4 empates y apenas 5 caídas.

Se complica la continuidad de Roberto Mosquera en Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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