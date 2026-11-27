Martín Távara cerró su etapa en Sporting Cristal para asumir su primera experiencia internacional en el fútbol africano. El volante peruano fue anunciado oficialmente como flamante refuerzo del Petro de Luanda, uno de los clubes más laureados de Angola, y reveló qué lo motivó a aceptar dicha propuesta.

A raíz de este nuevo reto profesional, el volante compartió sus sensaciones tras concretar su llegada a una institución que ostenta 20 títulos de primera división en su palmarés. Además, lo que supone ir a una liga exótica con el riesgo de perderse futuras convocatorias a la Selección Peruana.

En declaraciones al programa ‘Fútbol como cancha’, el mediocampista reveló qué factores inclinaron la balanza para aceptar la oferta desde el extranjero: “Antes de estas propuestas, siempre hay conversaciones y una era con el presidente del club, era ver que hay jugadores de Sudamérica. El tema del lenguaje y muchas cosas me interesaron. Tenía la espina de irme a jugar afuera. Fue lo que me convenció”.

Asimismo, el futbolista remarcó el esfuerzo sostenido en las últimas temporadas para dar este paso fuera de la Liga 1 y mostrar su entusiasmo por el destino elegido. “Este año llegaron propuestas y no me imaginé donde ahora pertenezco, pero me he esforzado mucho en estos últimos tres años. Quería salir lo más pronto y la verdad que estoy muy contento”, señaló el zurdo.

Club de Angola da la bienvenida a Martín Távara (Foto: @Petrodeluanda)

Por otro lado, el jugador formado en las divisiones menores del cuadro celeste salió al frente para responder a los cuestionamientos sobre el nivel competitivo de su nuevo destino, resaltando la vitrina continental que disputará.

“No tanto lo económico, pero hay otro tipo de campeonato. Escuché decir que la competencia es menor al fútbol peruano. La Liga de Campeones de África tiene buen nivel y es bueno. ¿Por qué no ir a jugar una liga de Campeones de allí?”, precisó el exvolante rimense.

Finalmente, Martín Távara dejó en claro que emigrar al fútbol de Angola no lo aleja de su objetivo de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Peruana, hoy bajo el mando de Mano Menezes, sobre todo en este inicio de un nuevo proceso con miras a las Eliminatorias y el objetivo de ir al próximo mundial.

“Nunca descarté volver a la selección. Mi salida no apunta a renunciar a eso. Jamás. Otros jugadores me han dicho que salga y que haga mi carrera un año ahí y, quizás, dar el gran salto. Aún no debuto en una Eliminatoria y la verdad que me gustaría”, sentenció el volante.

Martín Távara festeja uno de sus últimos goles ante Garcilaso (Foto: GEC)

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