Juan Reynoso ya comenzó a poner mano dura en el Necaxa de cara a la temporada 2027 de la Liga MX. Tras un Apertura 2026 para el olvido en el que los ‘Rayos’ finalizaron en el puesto 16, el técnico peruano encabezó una profunda reestructuración del plantel que arrancó con la salida oficial de ocho futbolistas.

El entrenador nacional, fiel a su estilo, asumió el banquillo del club de Aguascalientes en septiembre de este año con la misión de apagar el incendio tras la destitución de Martín Varini. Sin embargo, el ‘Cabezón’ apenas pudo cosechar un triunfo en la recta final del torneo, lo que lo llevó a diagnosticar la necesidad de un cambio radical en el vestuario.

Con respaldo de la directiva y un vínculo vigente hasta diciembre de 2027, Juan Reynoso ejecutó una primera purga en la plantilla. La lista de bajas confirmadas está integrada por Lorenzo Faravelli, Kevin Rosero, Luis Jiménez, Emilio Martínez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade y Carlos Vargas.

No es la primera vez que el técnico peruano toma medidas drásticas desde su retorno al fútbol azteca. Semanas atrás, antes de culminar el campeonato, el DT ya había dado muestras de su carácter al separar temporalmente a tres elementos del primer equipo para enviarlos a entrenar con la categoría Sub-21.

Comunicado de Necaxa anunciando la salida de 8 jugadores. (Foto: Facebook)

La decisión del ‘Ajedrecista’ responde también a la escasa productividad ofensiva y regularidad de los futbolistas purgados. Entre los ocho jugadores que dejan la institución apenas sumaron un gol durante todo el Apertura 2026, cifras insuficientes para la idea que busca imponer el entrenador peruano.

Para Juan Reynoso, este proyecto representa además una revancha personal en el banco luego de su irregular paso por la Selección Peruana y su breve ciclo en Melgar a inicios de año. En México, el DT mantiene un cartel importante tras haber roto la sequía de títulos de Cruz Azul en 2021 y su recordada etapa en Puebla.

Ahora, con ocho cupos liberados en el plantel y la advertencia del club de que podrían producirse más movimientos en los próximos días, el DT nacional tendrá la responsabilidad de armar un equipo a su medida para el Clausura 2027, donde buscará devolverle el protagonismo a la institución donde se retiró como jugador.

De hecho, el sello peruano podría ampliarse en Aguascalientes durante el mercado de pases. Trascendió que Juan Reynoso tiene en carpeta a Joao Grimaldo, atacante al que hizo debutar en la Bicolor y a quien considera una pieza clave para repotenciar el ataque de los ‘Rayos’ el próximo año.

Juan Reynoso tuvo un irregular paso por la Selección Peruana. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR