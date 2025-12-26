El mercado de pases del fútbol peruano ha sido sacudido por el retorno de Franco Zanelatto, quien tras una breve y accidentada experiencia en la liga de Grecia, ha decidido pegar la vuelta para sumarse al ambicioso proyecto de FBC Melgar. El extremo nacional, que no logró consolidar su juego en el Viejo Continente debido a factores externos y falta de continuidad, arriba a Arequipa con la consigna de recuperar el nivel que lo llevó a la Selección Peruana y convertirse en el socio ideal de Bernardo Cuesta.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- El último bicampeón: Alianza Lima oficializó la salida de Ángelo Campos
- Javier Rabanal trae a uno de sus favoritos a Universitario: fue su goleador en Países Bajos
- ¿Christian Cueva mira de reojo su retiro? Un balance de su carrera tras fichar por Juan Pablo II
- Uno de los héroes del título en 2023: Universitario anunció la renovación de Horacio Calcaterra
- Javier Rabanal al descubierto: en Ecuador revelan su talón de Aquiles tras su llegada a Universitario
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal