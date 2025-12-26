Franco Zanelatto vuelve a Perú para reforzar a Melgar en el 2026. (Video: Melgar)
El mercado de pases del fútbol peruano ha sido sacudido por el retorno de , quien tras una breve y accidentada experiencia en la liga de Grecia, ha decidido pegar la vuelta para sumarse al ambicioso proyecto de . El extremo nacional, que no logró consolidar su juego en el Viejo Continente debido a factores externos y falta de continuidad, arriba a Arequipa con la consigna de recuperar el nivel que lo llevó a la y convertirse en el socio ideal de Bernardo Cuesta.

