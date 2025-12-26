Universitario de Deportes sigue con la planificación para la próxima temporada, y oficializó la renovación de Horacio Calcaterra por toda la temporada 2026. El volante argentino nacionalizado peruano, que fue pieza clave en la obtención del tricampeonato, extendió su vínculo con la institución de Ate para aportar esa cuota de jerarquía y experiencia que el equipo necesita. A sus 36 años, ‘Calca’ tiene la gran oportunidad de seguir en la historia del club crema y lograr el ‘tetra’, además de evaluar un posible retiro con camiseta merengue.

Desde su regreso al club en 2023, los números de Calcaterra han reflejado una regularidad. En su primera temporada de vuelta en Ate, disputó 37 partidos y anotó 4 goles, incluyendo aquel inolvidable disparo de larga distancia en Matute que sentenció la final del título 27 en el recordado ‘Matutazo’ ante Alianza Lima. Para el 2024, su rol cambió bajo el mando de Jorge Fossati y luego con Fabián Bustos, participando en 33 encuentros y sumando 2 tantos, sobre todo apareciendo en los tramos finales de los partidos.

En la reciente campaña 2025, a pesar de enfrentar una lesión a finales de septiembre que le restó minutos en el Torneo Clausura, Calcaterra tomó un rol secundario. Cerró el año con 21 presencias, siendo el futbolista más experimentado del plantel. Su capacidad con el balón lo mantuvieron como el primer cambio de confianza, promediando una efectividad de pases superior al 80% en todos los minutos que disputó, en la segunda etapa de Fossati en el club.

Más allá de las estadísticas, la importancia de Horacio Calcaterra radica en su liderazgo. Es un referente del club, respetado tanto por los canteranos como por los futbolistas de más minutos. Su experiencia —siendo el jugador con más títulos nacionales en la historia de la Liga 1 (7 en total)— le permite manejar el vestuario y esa ascendencia sobre el grupo fue fundamental para que la administración y la dirección deportivo no tenga dudas en renovar su vínculo por al menos un año más.

Horacio Calcaterra es uno de los tricampeones del plantel de Universitario para el 2026. (Foto: GEC)

Técnicamente, Calcaterra ofrece una polifuncionalidad que será vital para el nuevo comando técnico de Javier Rabanal. Puede desempeñarse como interior por derecha, volante mixto o incluso como un ’10′ clásico si el sistema lo requiere. Su lectura para ocupar espacios y su sacrificio defensivo, a pesar del paso de los años, lo convierten en una pieza fundamental para afrontar el reto de la Copa Libertadores 2026 y la búsqueda del tetracampeonato nacional.

Además, este 2026 será clave para que Horacio Calcaterra pueda convertirse en el hombre récord del fútbol peruano: con siete títulos nacionales (cuatro con Sporting Cristal y tres con Universitario), una eventual obtención del tetracampeonato haría que iguale a José Luis ‘Puma’ Carranza como el futbolista más ganador en la era profesional (ocho títulos, todos con Universitario).

Con este nuevo acuerdo, surge una pregunta que ilusiona a la hinchada merengue: ¿Podría Horacio Calcaterra terminar su exitosa carrera en Ate? Aunque el fútbol es cambiante, el hecho de renovar hasta los 37 años con el club que le abrió las puertas en un momento clave de su trayectoria sugiere que el retiro en el Estadio Monumental sea una posibilidad real, incluso pensando en ese punto en una posterior renovación. Sería el cierre perfecto para un futbolista que supo ganarse el corazón del hincha con goles decisivos y una entrega incondicional con la camiseta crema.

De todos modos, luego de las vacaciones, ‘Calca’ volverá al Perú para comenzar la pretemporada y buscar su cuarto título consecutivo en su cuarta campaña al ‘hilo’ con el equipo merengue. Con su experiencia y liderazgo, espera seguir aportando tanto dentro como fuera de la cancha. La llegada de Javier Rabanal puede ser clave para darle un nuevo aire a su carrera.

Horacio Calcaterra anotó en la victoria de Universitario sobre Alianza Lima en la final del 2023. (Foto: Universitario)

