La salida de Ángelo Campos de Alianza Lima marca el fin de una de las etapas más exitosas bajo los tres palos de Matute en la última década. El guardameta, que se convirtió en el candado inexpugnable del histórico bicampeonato 2021-2022, deja la institución victoriana tras una temporada 2025 donde la irregularidad colectiva y el reciente fichaje de Alejandro Duarte terminaron por desplazarlo de los planes de la directiva para el 2026. Su partida no solo representa una baja sensible en el vestuario íntimo, sino que cierra un ciclo emocionalmente cargado para la hinchada, que ve cómo el último gran referente del arco blanquiazul se despide de la que fue su casa en busca de nuevos desafíos profesionales.
El adiós se hizo oficial a través de las plataformas digitales del club, donde se le dedicó un emotivo mensaje de gratitud. “Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo!”, se lee en la publicación.
En el video de despedida, preparado meticulosamente por el club victoriano, se puso especial énfasis en su rol protagónico durante la reconquista del fútbol peruano. “Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por el bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece”, resaltó.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Un nuevo peruano en el extranjero: descendió a Liga 2 y ahora jugará Copa Libertadores 2026
- Javier Rabanal trae a uno de sus favoritos a Universitario: fue su goleador en Países Bajos
- ¿Christian Cueva mira de reojo su retiro? Un balance de su carrera tras fichar por Juan Pablo II
- Presión desde Argentina tras la llegada de Federico Girotti a Alianza Lima: “Para reemplazar a un histórico”
- Javier Rabanal al descubierto: en Ecuador revelan su talón de Aquiles tras su llegada a Universitario
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal