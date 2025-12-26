Alianza Lima anunció la salida de su último bicampeón, Ángelo Campos. (Video: Alianza Lima)
La salida de Ángelo Campos de Alianza Lima marca el fin de una de las etapas más exitosas bajo los tres palos de Matute en la última década. El guardameta, que se convirtió en el candado inexpugnable del histórico bicampeonato 2021-2022, deja la institución victoriana tras una temporada 2025 donde la irregularidad colectiva y el reciente fichaje de Alejandro Duarte terminaron por desplazarlo de los planes de la directiva para el 2026. Su partida no solo representa una baja sensible en el vestuario íntimo, sino que cierra un ciclo emocionalmente cargado para la hinchada, que ve cómo el último gran referente del arco blanquiazul se despide de la que fue su casa en busca de nuevos desafíos profesionales.

El adiós se hizo oficial a través de las plataformas digitales del club, donde se le dedicó un emotivo mensaje de gratitud. “Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo!”, se lee en la publicación.

En el video de despedida, preparado meticulosamente por el club victoriano, se puso especial énfasis en su rol protagónico durante la reconquista del fútbol peruano. “Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por el bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece”, resaltó.

