Horacio Orzán es uno de los hombres irremplazables de Mariano Soso en el once titular de Melgar. Apenas se ha perdido dos partidos en la actual Liga 1 Betsson y su presencia ha sido importante para que el ‘Rojinegro’ esté luchando en los primeros lugares del Torneo Clausura 2023. Este jueves, el mediocampista argentino habló acerca de su nacionalización y aseguró que todo va encaminado para que suceda. También se dio un tiempo para referirse a su futuro en Arequipa.

En una conferencia de prensa, el exjugador de Newell’s aseguró que tiene el “convencimiento” de ser peruano. “También tengo una hija peruana. Si me puedo nacionalizar, bienvenido sea. Creo que hay varios factores que se tienen que dar para eso”, sostuvo el futbolista, de 35 años de edad.

“Todo va encaminado para que se pueda dar. Después de eso, más que saber sobre cualquier fecha, podemos tener la certeza de que se puede dar y que es un bienestar tanto para mí como para mi familia y la institución que me da trabajo”, añadió el volante que fue subcampeón nacional en 2022.

Respecto a su futuro en la ‘Ciudad Blanca’, Horacio Orzán destacó que le queda contrato y que todavía no piensa en lo que pasará más adelante. “A mí me queda un año de contrato con Melgar. No me gusta hablar de esas cosas porque siempre, cuando termina el año, se tiene que evaluar con mi familia, el comando técnico y la dirigencia. Creo que, priorizo que todas las partes estén de acuerdo para poder continuar”, concluyó.





Soso confirmó que Cabrera y D’Arrigo están recuperados

En la misma conferencia de prensa, Mariano Soso, entrenador del ‘Rojinegro’, aseguró que Kenji Cabrera y Jhamir D’Arrigo “son jugadores que están aptos, están a disposición de la plantilla y pueden formar parte del once inicial, dependiendo de nuestra elección”.

El próximo partido de Melgar será ante Sport Boys en calidad de visitante. El encuentro está programado para jugarse en el estadio Iván Elías Moreno este lunes 31 de julio, desde las 13:00 horas (horario en Perú y Colombia). Cabe destacar que el cuadro arequipeño se ubica en el primer lugar del Torneo Clausura 2023, con 11 puntos en cinco fechas disputadas.





