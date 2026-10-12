La polémica entre Universitario de Deportes y FBC Melgar continúa después del empate 2-2 por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Esta vez, Ricardo Bettocchi, administrador del conjunto rojinegro, respondió con dureza a Franco Velazco, directivo de la institución crema, luego de sus declaraciones sobre Miguel Rondelli y el manejo del equipo arequipeño.

En diálogo con Exitosa, Bettocchi cuestionó la postura de Velazco por pronunciarse sobre las decisiones del entrenador de Melgar. “Lo que yo termino viendo es a alguien que está completamente fuera de lugar y completamente nervioso”, manifestó el administrador, quien también remarcó que evita cuestionar públicamente el trabajo de los técnicos de otros equipos.

El directivo fue todavía más contundente al referirse a los comentarios de su homólogo crema sobre el planteamiento de Rondelli. “Pero este señor tiene menos fútbol que una novela turca: lo dejaron a cargo de algo que no conoce y no entiende”, expresó Bettocchi, quien defendió el trabajo del comando técnico rojinegro en medio de los cuestionamientos surgidos tras el encuentro.

La respuesta también alcanzó el ámbito administrativo y financiero. Bettocchi rechazó las críticas de Velazco sobre la situación de Melgar y puso sobre la mesa las deudas que, según señaló, mantiene Universitario. “Para hablar de las deudas de otros clubes con esa deuda, tiene que ser un caradura”, sostuvo el administrador arequipeño durante la entrevista radial.

Asimismo, Bettocchi cuestionó que Velazco se pronunciara sobre el entrenador y los futbolistas de Melgar, en lugar de dirigir sus comentarios a los responsables administrativos de la institución. Según explicó, considera que los dirigentes deben mantener una relación de respeto entre sí y evitar intervenir públicamente en asuntos deportivos que corresponden a otros clubes.

El administrador rojinegro también criticó la forma en que se produjo el intercambio de declaraciones. Según indicó, ambas delegaciones coincidieron en el estadio durante el partido y pudo existir una conversación directa entre los representantes de las instituciones. “¿Por qué no se acercaron antes o después del partido cara a cara? ¿Por qué esperan dos días para hablar?”, cuestionó.

La respuesta de Bettocchi se da luego que Franco Velazco defendiera a Universitario frente a las críticas de Miguel Rondelli, quien había cuestionado el arbitraje tras el empate en el Monumental. El administrador crema sostuvo que el resultado también estuvo relacionado con las decisiones tácticas del entrenador argentino y, posteriormente, lanzó comentarios sobre los procesos concursales que involucran a Melgar y Alianza Lima.

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