Alianza Lima venció por 2-1 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, consiguiendo un resultado que, pese a seguir octavos en la tabla de posiciones, los ubica con 19 puntos, a tres de los cuatro líderes que tiene el Torneo Clausura con 22 unidades (Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo). Sin embargo, cuando se supone que todo debería ser alegría en La Victoria, la conferencia de prensa pospartido tuvo mucha tensión en medio de las respuestas de Pablo Guede.

El director técnico de Alianza Lima hizo mucho énfasis en los errores puntuales que se suscitaron durante el partido, especialmente en el gol de Kevin Quevedo que fue anulado por el VAR por una supuesta posición adelantada. El argentino aseguró que el equipo íntimo viene aguantando este tipo de situaciones a lo largo del campeonato, por lo que esta vez prefirió no callar y alzar su voz.

“Trataré de bajar los decibeles después de lo que vivimos en este partido, porque venimos aguantando todo el torneo. Jamás me quejé y seguimos pese a que nos perjudicaron una y otra vez, pero lo que sucedió hoy (ayer) fue increíble. Ojo, el árbitro no tiene nada que ver en esta jugada, porque todas las decisiones que van al VAR siempre son en contra nuestra”, aseguró.

El entrenador de 51 años fue más allá y deslizó que hay personas que no quieren que Alianza Lima salga campeón a fin de año, dejando entrever que esa es la principal razón de que ocurran este tipo de situaciones que ponen a los árbitros bajo la lupa. Guede hizo énfasis en el VAR, que para este partido estuvo a cargo de Robin Segura.

“Por una parte, sabemos que no quieren que salgamos campeones y que haya una final, pero, muchachos, no busquen donde no hay que buscar. Nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, pero ya deja mucho que desear lo que viene sucediendo en el VAR”, añadió.

Kevin Quevedo fue uno de los protagonistas del partido por el gol que le anularon en el primer tiempo. (Foto: ITEA Sports)

En esa misma línea, el técnico blanquiazul explicó por qué Kevin Quevedo no estuvo adelantado en la acción que pudo haber sido el 1-0 parcial de los íntimos. “En la jugada de hoy (ayer), los dos pies de nuestro jugador estaban en su campo y decidieron que hubo fuera de juego, pero van a tener que hacer un poquito más porque estamos vivos y seguiremos dando pelea”, comentó.

Fuera de las polémicas arbitrales, Pablo Guede reconoció lo fuerte que está el plantel de Alianza Lima en esta recta final del campeonato, en donde van a apuntar llevarse el Torneo Clausura para evitar jugar una final. “El desgaste y el compañerismo marcan la pauta de este equipo. Hoy, por suerte, se dio y estamos muy bien”, señaló.

“Hay que llegar a 35 puntos. No niego que tuvimos dos baches, pero ya nos pudimos reponer y nos quedan seis finales. Iremos contra todos y contra todo, porque después de lo de hoy (ayer) y ayer (el partido entre Universitario vs. Melgar, jugado el sábado), ya basta”, acotó, recalcando su respaldo a Miguel Rondelli, director técnico de Melgar, tras su confrontación con la prensa luego del 2-2 frente a la ‘U’.

“Por eso me solidaricé con el entrenador de Melgar y dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar, porque hay muchos equipos que vienen haciendo bien las cosas. Pero, sigan tirando contra nosotros, que no van a poder porque vamos a mantenernos unidos todos, como hasta ahora lo venimos haciendo, y el 23 de noviembre veremos qué pasa”, aseveró.

Pablo Guede está dirigiendo su primera temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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