El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y la fecha 12 promete emociones en la pelea por el título. La nueva jornada de la Liga 1 se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con nueve partidos que podrían provocar cambios importantes en la tabla de posiciones.

La lucha por el primer lugar continúa ajustada, con varios equipos separados por pocas unidades. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo llegan en la parte alta con 22 puntos, mientras que Universitario de Deportes los sigue de cerca con 21. Juan Pablo II College, Melgar y Alianza Lima, todos con 19 puntos, buscarán aprovechar sus próximos compromisos para acercarse a los líderes.

La actividad comenzará el viernes 16 de octubre con dos encuentros. Desde la 1:00 p.m., Sport Huancayo recibirá a Cusco FC en la ‘Incontrastable’, mientras que a las 3:30 p.m. Los Chankas se medirán con ADT en Andahuaylas. Ambos partidos abrirán una jornada en la que los equipos tendrán la oportunidad de sumar puntos importantes para sus respectivos objetivos.

El sábado 17 de octubre habrá cuatro compromisos. Sporting Cristal abrirá el día frente a Comerciantes Unidos desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Luego, a las 3:00 p.m., Juan Pablo II College enfrentará a Sport Boys en Chongoyape. Los celestes intentarán mantenerse en la pelea por la punta, mientras que sus rivales buscarán sumar para mejorar su posición en el campeonato.

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura con 22 puntos. (Foto: Sporting Cristal)

Uno de los duelos más atractivos del sábado será el que disputen Melgar y Deportivo Garcilaso, desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA. El conjunto cusqueño llega entre los equipos que pelean por el liderato, mientras que el cuadro rojinegro necesita una victoria para recortar distancias y meterse nuevamente en la disputa por los primeros puestos.

La jornada sabatina se cerrará con el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau, programado para las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Después de vencer por 2-1 a Cusco FC, los blanquiazules buscarán prolongar su buen momento y sumar tres puntos que les permitan acercarse a los primeros lugares del Torneo Clausura.

El domingo 18 de octubre se disputarán los últimos tres encuentros de la fecha. FC Cajamarca recibirá a CD Moquegua desde la 1:00 p.m., mientras que Alianza Atlético se enfrentará a Universitario de Deportes a las 3:30 p.m. en el Estadio Mansiche. Este último compromiso será clave para la parte alta, pues ambos equipos necesitan ganar para sostener sus aspiraciones.

La jornada terminará con el partido entre Cienciano y UTC, programado para las 6:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro cusqueño intentará aprovechar su localía para sumar ante su gente, mientras que el conjunto cajamarquino buscará llevarse un resultado que les permita aferrarse al sueño de no perder la categoría a final de temporada.

De esta manera, la fecha 12 del Torneo Clausura tendrá encuentros importantes en distintos sectores de la tabla. Con varios equipos peleando por la punta y una diferencia corta entre los principales candidatos, cada resultado puede cambiar el panorama del campeonato y aumentar la presión de cara a las siguientes jornadas.

Alianza Lima quiere volver a meterse en la pelea por el Torneo Clausura tras su triunfo sobre Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 16/10 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC IPD de Huancayo 16/10 3:30 p.m. Los Chankas vs. ADT Los Chankas 17/10 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos Alberto Gallardo 17/10 3:00 p.m. Juan Pablo II vs. Sport Boys Complejo Deportivo Juan Pablo II 17/10 6:00 p.m. Melgar vs. Deportivo Garcilaso Monumental de la UNSA 17/10 8:30 p.m. Alianza Lima vs. Atlético Grau Alejandro Villanueva 18/10 1:00 p.m. FC Cajamarca vs. CD Moquegua Héroes de San Ramón 18/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario Mansiche 18/10 6:30 p.m. Cienciano vs. UTC Inca Garcilaso de la Vega

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