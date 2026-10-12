Sporting Cristal atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura 2026. El equipo celeste consiguió una importante victoria por 1-0 ante UTC en Cajamarca y, gracias a este resultado, llegó a los 22 puntos y se colocó como líder de la tabla de posiciones, favorecido por su mejor diferencia de goles. Tras el encuentro, Roberto Mosquera destacó el trabajo del plantel y el cambio que ha experimentado el equipo.

En conferencia de prensa, el entrenador rimense resaltó el mérito de sus dirigidos para conseguir tres puntos en una plaza complicada. El estratega también recordó el momento que atravesaba el club antes de esta recuperación y valoró el esfuerzo colectivo para llegar a la cima del campeonato.

“Hay un mérito importante porque de estar a tres puntos al borde del descenso, estamos punteros. No es un trabajo mío solo, es de todos los que han creído en esta nueva fuerza que hemos traído desde el primer día”, manifestó, quien también expresó su satisfacción por la respuesta de sus futbolistas.

El técnico de Sporting Cristal reconoció que algunos jugadores habían atravesado momentos difíciles, pero destacó que el grupo logró dejar esas situaciones atrás para enfocarse en los objetivos deportivos. “Estoy muy contento con los jugadores porque han sido algunos maltratados, pero dejamos eso atrás porque va a haber impedimentos en el camino”, añadió.

Sporting Cristal venció por 1-0 a UTC con gol de Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

Roberto Mosquera también puso en valor la dificultad del triunfo ante UTC, no solo por jugar en la altura de Cajamarca, sino por la resistencia que ofreció el rival durante el compromiso. Para el entrenador, la actitud del equipo fue uno de los aspectos más importantes para quedarse con la victoria y continuar con la buena racha.

“Es de valorar ganar un partido no solo en altura, sino con un equipo que nunca se entregó. Estamos muy orgullosos”, señaló el estratega, quien resaltó el esfuerzo de sus dirigidos para sacar adelante un encuentro que puede resultar determinante en la lucha por los primeros lugares del Clausura.

Pese al liderato, Mosquera dejó claro que el plantel no debe confiarse ni dar por cumplido su objetivo. “Esto no queda acá, falta mucho todavía por delante. No vamos a celebrar absolutamente nada, pero sí tenemos consciencia de que estamos en un buen momento y queremos mantenerlo”, sostuvo. Sporting Cristal es líder 22 puntos, los mimos que Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, pero ocupa el primer lugar por su mejor diferencia de goles.

De esta manera, el cuadro celeste buscará sostener su buen rendimiento en las próximas jornadas para mantenerse en lo más alto de la clasificación. La victoria frente a UTC representa un impulso importante para el equipo de Mosquera, que pasó de mirar la parte baja de la tabla a liderar el Torneo Clausura y ahora apunta a prolongar su recuperación hasta el final del campeonato.

Roberto Mosquera volvió a Sporting Cristal tras la salida de Zé Ricardo. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a UTC, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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