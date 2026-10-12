Alianza Lima consiguió un triunfo importante por 2-1 frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero el resultado no evitó la molestia de los blanquiazules por una polémica decisión arbitral. Tras el encuentro, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, expresó su indignación por el gol anulado a Kevin Quevedo por una supuesta posición adelantada.

En declaraciones para el programa Al Límite, el directivo destacó el rendimiento del plantel y del comando técnico en una plaza complicada. Sin embargo, no ocultó su incomodidad por la intervención del VAR en la jugada de Quevedo, quien había definido ante el arco rival, pero vio cómo su anotación era invalidada.

“Destacar el trabajo de este grupo y el cuerpo técnico. Hicieron un partido impecable. Me gusta hablar en el triunfo, es un escándalo lo que pasó y lo que viene pasando con nosotros. No hay una sola toma que diga que es off-side y eso no hace más que enaltecer el trabajo de estos muchachos”, manifestó Navarro Mandayo.

El gerente deportivo fue más allá y cuestionó directamente el criterio utilizado para sancionar la posición adelantada. Según su interpretación, la acción debió terminar en gol para Alianza Lima, por lo que consideró injustificada la decisión tomada por los encargados del videoarbitraje.

“Son las únicas personas que creen que es off-side. Es 100% gol. Si uno como directivo no hace bien su trabajo, o un jugador no continúa, pero parece que en la CONAR no es así”, añadió el dirigente blanquiazul, haciendo énfasis en las decisiones que debería tomar la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para que este tipo de situaciones no ocurran.

Alianza Lima volvió a meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)

En esa misma línea, Navarro Mandayo se refirió a lo ocurrido con Melgar en su partido frente a Universitario de Deportes, disputado un día antes. El directivo expresó su solidaridad con el conjunto arequipeño y sostuvo que las polémicas arbitrales no son un problema exclusivo de Alianza Lima. “Me solidarizo con la gente de Melgar porque ayer (el sábado) fue un escándalo, y siempre somos los mismos perjudicados”, señaló.

Más allá de los reclamos, el representante de la institución victoriana dejó en claro que el principal objetivo deportivo sigue siendo luchar por el campeonato. La victoria en Cusco le permitió a Alianza Lima sumar tres puntos valiosos en el Torneo Clausura y mantenerse en carrera por los primeros lugares de la clasificación.

“Queremos salir campeones. Vamos a pelear el Clausura hasta el final, parece que hay gente que no quiere”, sentenció Navarro Mandayo, reafirmando la intención del cuadro íntimo de continuar peleando por el título, aunque con un evidente malestar por lo sucedido ante Cusco FC.

Franco Navarro Mandayo cuestionó las decisiones que se vienen tomando en la CONAR: (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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