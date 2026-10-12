¿Qué medida tomarán en Universitario tras las fuertes acusaciones de Miguel Rondelli en conferencia de prensa, luego del 2-2 frente a Melgar? Según confirmaron en el programa Modo Fútbol, la administración de la ‘U’ está evaluando tomar acciones legales contra el director técnico del conjunto arequipeño, pues este aseguró que le “metieron la mano al bolsillo”, dejando entrever que le robaron el triunfo.
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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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