La crisis televisiva en el fútbol peruano parece no tener fin y, lejos de solucionarse con comunicados de 1190 Sports, ha encontrado un nuevo capítulo de tensión en una de las plazas más importantes del interior del país. Cuando parecía que las aguas se calmaban tras los anuncios de acuerdo, la realidad golpeó nuevamente a los aficionados de Melgar, quienes se toparon con la sorpresa de que las cámaras encargadas de llevar la señal del partido no pudieron ingresar al recinto deportivo. Se trata de una decisión institucional firme que replica lo sucedido apenas 24 horas antes en otra región, dejando en evidencia que las heridas financieras entre los clubes de la Liga 1 y el operador están lejos de cicatrizar.

Esta vez, el protagonista de la protesta fue FBC Melgar, que decidió adoptar una postura radical en la previa del esperado ‘Clásico del Sur’ frente a Cienciano. La administración rojinegra impidió el acceso al equipo de producción de 1190 Sports al Estadio Monumental de la UNSA, cumpliendo con la advertencia de no ceder hasta ver soluciones tangibles.

La información fue confirmada y detallada por el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa a través de su cuenta de X, donde expuso la razón detrás del bloqueo. “Melgar decidió no permitir el ingreso de cámaras de 1190 Sports ante Cienciano hasta que se regularice la deuda pendiente del 2023”, reportó.

Melgar no admitiría el ingreso de las cámaras de 1190 Sports en la UNSA: (Foto: Daniel Rodríguez Hinojosa)

Según lo trascendido, el reclamo del ‘León del Sur’ no corresponde a los pagos de la temporada actual, sino a montos impagos que se arrastran desde la campaña anterior. Esta “mochila” financiera ha colmado la paciencia de la directiva arequipeña, que exige la regularización total antes de volver a encender la señal.

Este episodio es un “déjà vu” inmediato de lo ocurrido el viernes en Huancayo, donde el ‘Rojo Matador’ tomó idéntica medida para su duelo ante Alianza Lima. Al igual que en la ‘Incontrastable’, la seguridad del estadio en Arequipa tuvo la orden estricta de restringir el paso a las unidades móviles de la empresa dueña de los derechos.

Humo blanco en Arequipa

El conflicto, que amenazaba con replicar el momento vivido en Huancayo, se destrabó tras intensas conversaciones donde la deuda pendiente del 2023 fue el eje central. La directiva rojinegra, firme en su reclamo, habría recibido las garantías necesarias o un cronograma de pagos aceptable para flexibilizar su posición y no perjudicar a sus propios aficionados ni a la visibilidad del espectáculo.

“La FPF acaba de enviar el documento que acredita el pago de la deuda del 2023 y se establecen cuotas de pago por parte de 1190 Sports. Además, se reconoce el pago del bono de infraestructura por 500 mil dólares. El documento incluye a la FPF y la Liga de Fútbol Profesional como garantía del cumplimiento del pago”, informó el mismo comunicador minutos después.

Para el hincha de a pie, esta noticia significa que podrá sintonizar L1 Max sin el temor de encontrarse con una pantalla en negro. El duelo ante Cienciano, programado para esta noche, recupera así su vitrina natural, permitiendo que la rivalidad histórica entre arequipeños y cusqueños se viva con la magnitud que merece.

Sin embargo, este episodio deja un precedente claro sobre la fragilidad de la relación comercial actual. Melgar ha demostrado tener el músculo suficiente para doblar el brazo cuando se incumplen los acuerdos, enviando un mensaje potente al resto de clubes que podrían estar atravesando situaciones similares de impagos o retrasos.

