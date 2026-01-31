Así como su compadre, Universitario de Deportes también va con todo por conseguir los primeros tres puntos e iniciar el camino hacia defender el tricampeonato que ostenta. Por ello, junto a su gente en el Estadio Monumental, recibirán a ADT en la primera fecha de la Liga 1 2026. Sin embargo, no todas son buenas noticias para los aficionados, pues se encontrarán con un plantel que presentará varias ausencias y que le exigirá a Javier Rabanal, para que mueva algunas piezas importantes en el plantel con el que ha venido trabajando en la pre-temporada.
El comando técnico ha tenido que replantear la pizarra a pocas horas del pitazo inicial, enfrentándose a un dolor de cabeza inesperado en la enfermería. Lo que debía ser una fiesta completa con el plantel estelar a disposición, se ha transformado en un rompecabezas médico que obliga a mirar al banco de suplentes mucho antes de lo planeado para no pasar apuros en el estreno.
La preocupación se centra específicamente en las nuevas incorporaciones, esas que llegaron con el cartel de figuras para dar un salto de calidad en el año del centenario. La hinchada, ansiosa por ver en acción a sus flamantes refuerzos en un partido oficial por los puntos, tendrá que postergar la ilusión de ver a tres nombres propios que estaban llamados a ser titulares indiscutibles este fin de semana.
Noticia en desarrollo...
