Sport Huancayo vive un gran momento en el Torneo Clausura 2026. Aunque acaba de caer ante Juan Pablo II, todavía tiene chances de pelear por el segundo torneo del año. Tras esto, se conoció que el equipo huancaíno tendrá un problema con su localía de cara al último duelo del torneo ante Universitario de Deportes, por lo que no podrá jugar en el estadio IPD de Huancayo y tendrá que cambiar de escenario.

Según informó Gustavo Peralta, la razón está relacionada con los trabajos de renovación de la pista atlética del recinto deportivo. Esta obra se encontraba pendiente desde el año pasado e incluso llegó a paralizarse en abril. Recién ayer se firmó el contrato para ejecutar los trabajos, por lo que el estadio deberá cerrar sus puertas para dar paso a la empresa encargada de la remodelación.

De acuerdo con la decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Maratón Internacional de Los Andes, programada para el próximo 8 de noviembre, será la última actividad que se realizará en el recinto. Una vez concluido el evento, el escenario pasará a manos de la empresa responsable de la renovación y no podrá albergar encuentros deportivos.

A esta situación se suma otro inconveniente relacionado con la seguridad del estadio. Toda la tribuna Oriente del IPD de Huancayo no cuenta con el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), un requisito importante para garantizar las condiciones de seguridad en este tipo de instalaciones.

Ante este panorama, Sport Huancayo tendrá que trasladar su localía para enfrentar a Universitario por la última jornada del Torneo Clausura. Una de las alternativas que maneja el club es el estadio de Tarma, escenario que figura como su cancha alterna para disputar sus compromisos.

Por ahora, queda pendiente la confirmación del recinto en el que se jugará el encuentro. Universitario está a la espera de una definición para conocer dónde tendrá que afrontar su último partido del Clausura, mientras se resuelve el cambio de localía del conjunto dirigido por el comando técnico de Sport Huancayo.

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