Universitario de Deportes dio inicio a su mercado de pases con un nombre que ya venía sonando en las últimas horas, pero que recién hoy quedó completamente confirmado: Caín Fara es el primer refuerzo crema para la temporada 2026. El defensor argentino, con recorrido en Ecuador, Paraguay y el ascenso argentino, llega a Ate para fortalecer una zona clave en el nuevo proyecto deportivo encabezado por Javier Rabanal. Su arribo no solo marca el punto de partida del armado del plantel, sino que también responde a la intención del club de sumar experiencia internacional y polifuncionalidad en la última línea.

El zaguero de 31 años llega proveniente de Atlanta, donde fue una de las piezas más sólidas del equipo en la Primera B Nacional. En la última temporada disputó 31 partidos y se consolidó como un central fuerte en duelos individuales, seguro por arriba y capaz de jugar como lateral derecho cuando el sistema lo exige.

Su nombre no es desconocido para el hincha crema. Fara enfrentó a Universitario en la Noche Crema 2022 vistiendo la camiseta de Aucas, equipo con el que meses después se consagraría campeón invicto en Ecuador. Aquella presentación en el Monumental dejó una buena impresión en su momento, incluso en un partido tenso y con muchos goles.

Caín Fara nuevo defensor de Universtario | Foto: U

La llegada de un defensor con recorrido internacional

Antes de su paso por Atlanta, Fara también jugó en Emelec y en Sol de América, acumulando minutos importantes en torneos internacionales y enfrentándose incluso a equipos peruanos. Con el cuadro eléctrico disputó el play-off de Copa Sudamericana 2023 ante Sporting Cristal, donde completó ambos encuentros.

Su carrera también incluye logros relevantes en Argentina. Logró el ascenso a la Primera Nacional con Estudiantes de Buenos Aires en 2018 y volvió a celebrar un campeonato en 2021 con Tigre, experiencia que reforzó su perfil como un futbolista acostumbrado a competir por objetivos altos.

Para Universitario, su contratación llega en un momento clave. Con Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y Aldo Corzo entre los nombres que pueden ocupar la zaga, la llegada de Fara suma variantes pensando en las ideas de Javier Rabanal, quien ya adelantó que trabajará tanto con línea de tres como de cuatro.

El anuncio también llega tras varios movimientos en la interna crema. Días antes se confirmaron las salidas de Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín y Jairo Vélez, lo que abría espacios para reforzar distintas zonas del campo.

Desde Argentina, Atlanta despidió al futbolista a través de sus redes sociales, adelantando que su próximo destino sería Universitario. El tricampeón peruano lo oficializó poco después, confirmando que llega como jugador libre y listo para ponerse a disposición desde el inicio de la pretemporada.

De esta manera, Caín Fara se convierte oficialmente en el primer nombre del nuevo proyecto crema para el 2026. Con experiencia, recorrido internacional y características que encajan en la idea de juego de Rabanal, será uno de los rostros nuevos que los hinchas verán en la próxima Noche Crema y, por primera vez en su carrera, en una edición de la Copa Libertadores.

Caín Fara será nuevo jugador de Universitario de Deportes | Foto: X Club Atlanta

