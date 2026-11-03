Sporting Cristal logró, el último lunes, un trascendental triunfo de 5-0 sobre FC Cajamarca y recupera el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1, a la espera de lo que haga Universitario vs. Sport Boys este miércoles. Los celestes tuvieron un primer tiempo discreto, pero inició el complemento con mucha contundencia para asegurar los tres puntos.

Si bien no fue titular, el delantero argentino Michael Hoyos ingresó en la etapa de complemento para inquietar a la defensa rival. Al culminar el encuentro, conversó con los medios de prensa y compartió sus sensaciones en esta recta final del campeonato.

“El rival se paró bien en el primer tiempo, se nos complicó entrar. Lo abrimos rápido en el segundo tiempo. Los que entraron lo hicieron bien, con otra energía y ayudaron a conseguir el triunfo”, indicó el delantero de 35 años.

“Ahora quedan dos finales, además de la Copa de la Liga. Estamos mentalizados en que el partido que viene es el más importante. Este era el caso... los rivales que están peleando arriba sumaron y nosotros debemos hacer nuestro trabajo y luego ver si los demás caen. Nuestra mentalidad es ganar nuestros partidos y luego ver para qué estamos”, añadió Hoyos.

Los rimenses fueron muy contundentes en el segundo tiempo y golearon frente a sus hinchas. (Foto: Sporting Cristal)

Con goles de Martín Távara, Luis Iberico, Maxloren Castro, Miguel Araujo y Juan Manuel Cuesta, los celestes golearon en el estadio Alberto Gallardo y sumaron 31 puntos al igual que Sport Huancayo, aunque con mejor diferencia de gol.

Pese a que es dueño de la punta, aguarda a lo que haga Universitario de Deportes en el estadio Monumental frente a Sport Boys. De ganar los cremas, desplazaría a los celestes y huancaínos al segundo lugar a falta de solo dos jornadas para que culmine el Torneo Clausura.

El próximo sábado 7 de noviembre, Sporting Cristal visitará Tarma y se medirá ante ADT que pelea por mantenerse en la Liga 1. Solo hace algunas semanas atrás se enfrentaron en la mencionada ciudad por la semifinal de la Copa Caliente y fue triunfo celeste con anotación de Gabriel Santana.

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