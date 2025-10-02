Cusco FC viene realizando la mejor campaña de su corta historia de la mano de Miguel Rondelli. El entrenador argentino volvió a sonreír en la última jornada del Torneo Clausura con una contundente goleada de su equipo por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, luego de dos derrotas consecutivas, ante ADT en casa y Universitario en el Monumental. Precisamente luego de dicho compromiso ante los cremas tuvo unas polémicas declaraciones que no cayeron nada bien, por ejemplo, en Alianza Lima y Sporting Cristal. “Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco”, dijo, entre otras cosas, tras no poder vencer a la ‘U’.

Luego de la victoria ante Deportivo Garcilaso, el DT argentino se sentó nuevamente en la sala de prensa y esta vez aclaró dichos comentarios. En principio, señaló que estaban dirigidos hacia un sector de la prensa y no hacia otros equipos del campeonato, mucho menos para hablar mal de algún entrenador o jugador en específico.

“Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o el mismo Fossati, como a todos los entrenadores, jamás le he faltado el respeto a ningún jugador o entrenador. Ahora si le tengo que faltar el respeto a ustedes (periodistas), se los falto, porque ustedes me faltan el respeto a mi. Mis declaraciones fueron claras”, declaró el DT de Cusco FC.

Acto seguido, aclaró que “colegas suyos durante la semana habían dicho que era una vergüenza si Cusco no le ganaba a Universitario. Nosotros somos el décimo presupuesto, si nosotros somos una vergüenza, qué son los nueve que están arriba”.

Cusco FC sigue en la pelea por el Torneo Clausura tras golear 4-0 a Deportivo Garcilaso. | FOTO: Cusco FC

Eso sí, Rondelli volvió a apuntar contra quienes piensan que Cusco FC tiene un gran presupuesto y por ello pelea el campeonato. Cabe mencionar que antes de las derrotas con ADT y Universitario, el cuadro dorado atravesaba un invicto de 17 partidos consecutivos, con Sporting Cristal y Alianza Lima entre sus víctimas.

“Todo el mundo piensa que este club tiene un montón de plata porque los dueños tienen fortuna. Si los dueños tienen fortuna, acá no la ponen. Nosotros cuando viajamos de visitante lo hacemos con 19 jugadores, porque no nos alcanza la plata. Tenemos solo 22 jugadores profesionales. Y estoy seguro que muchos equipos deben tener un sueldo más alto que nosotros”, dijo sin sobresaltos.

Cabe precisar que Miguel Rondelli, de 47 años, llegó a Cusco FC a finales de 2023 y cumple su segunda temporada al mando de los dorados. Empezó su carrera como entrenador en las divisiones menores de Vélez Sarsfield y como DT principal tiene experiencia en Ecuador: Universidad Católica de Quito y Emelec de Guayaquil.

Miguel Rondelli fue presentado como entrenador de Cusco FC a fines del 2023. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de derrotar 4-0 a Deportivo Garcilaso, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 4 de octubre desde las 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Los Chankas de Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR