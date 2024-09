Aunque Sporting Cristal y Cusco FC firmaron tablas con un 1-1 intenso en el Inca Garcilaso de la Vega el domingo, el marcador pudo haber sido otro si Martín Cauteruccio convertía ese penal que cometió Piero Guzmán. El defensa del elenco imperial cometió un blooper al agarrar el balón con la mano cuando la pelota estaba en juego. El zaguero se excusó en que no escuchó el silbato del árbitro al momentar de recibir el pase de su portero, por lo que agarró el esférico, despertando el asombro de su técnico Miguel Rondelli.

Para la suerte del cuadro dorado, Cauteruccio falló el penal y el marcador no se amplió para los rimenses; después conseguirían el empate por intermedio de Juan Tévez. Tras el encuentro, Miguel Rondelli se refirió a la polémica infracción concedida. “El penal fue bien cobrado, no hay nada que hacer, fue un error nuestro. No vamos a renunciar a jugar por abajo, pero tenemos que estar más atentos”, dijo.

El técnico argentino también analizó el empate frente a Cristal y lo complicado que ahora resultado luchar por el Clausura tras ceder dos puntos. de local. “Fue un partido parejo, manejamos la pelota, tuvimos más remates bloqueados e intentamos atacar más porque el empate no nos servía para nada, por eso arriesgamos. Quedamos lejos del Clausura, pero debemos seguir peleando”, agregó.

Por otro lado, el estratega reclamó el incidente ocurrido con un recogebolas, quien en un principio estuvo detrás del arco celeste, para luego ser cambiado al otro. “El delegado del partido me aseguró que quisieron cambiar al recogebolas que estaba en el arco del rival porque ponía la pelota rápidamente en juego. Yo no vi eso en ningún momento [...] En ningún partido nosotros buscamos hacer tiempo, y al muchacho lo querían cambiar cuando estábamos perdiendo. El arquero del rival lanzó la pelota al campo para evitar que ejecutáramos un córner rápidamente, y cuando el chico se acercó y sacó la pelota, lo cambiaron de lugar”, apuntó Rondelli.

Rondelli renovó con Cusco FC por dos años

A inicios de septiembre, y luego de sostener un buen rendimiento con Cusco FC, que lo ha llevado a ser protagonista del campeonato, Miguel Rondelli extendió su contrato con el club imperial por dos años más, hasta 2026 con el objetivo de crear un proyecto a largo plazo, sentar las bases, profesionalizar las distintas áreas y luchar a nivel internacional. En una entrevista con Depor, dio detalles de su plan.

“Lo que nosotros pretendemos era empezar a encontrar ese perfil de jugador e intentar clasificar a una copa internacional. El año pasado, el equipo se quedó fuera por un punto, entonces lo lógico era que este año pelee por ingresar a una copa, en este caso la Sudamericana, para que el siguiente año se consolide la base. Luego tener roce internacional y el último escalón de este proyecto sería intentar luchar por una etapa y consolidarse a nivel internacional. No nos sirve de nada clasificar y no ser competitivos [...] Nuestro primer objetivo es entrar a una copa internacional”, dijo Rondelli.

Lo que se le viene a Cusco FC

El próximo partido de Cusco FC será ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 28 de septiembre desde las 5:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo dorado, que es dirigido por el argentino Miguel Rondelli, tiene el objetivo de acabar el campeonato lo más arriba que se pueda y soñar con un boleto a copa internacional. Luego del encuentro ante el ‘Papá’, el cuadro de Cusco FC tendrá que enfrentar a Los Chankas (L), Mannucci (V), Atlético Grau (V) y Alianza Lima (V). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.





