Si bien la Liga 1 2025 ya tiene a Universitario de Deportes como el campeón, todavía queda una jornada del Torneo Clausura en donde se definirán cosas importantes: ubicación para los play-offs, clasificaciones a certámenes internacionales y descansos. En medio de eso, los clubes están trabajando en la planificación deportiva para el 2026, con varios cambios en la conformación de sus planteles, lo que supone salidas, renovaciones y fichajes.

En Alianza Lima, por ejemplo, el área deportiva dejó en claro que respetarán los procesos de cara a la próxima campaña y esto no solo tiene que ver con la renovación de Néstor Gorosito hasta diciembre del 2026, sino también con la continuidad de los nombres importantes de la plantilla. La idea de la institución blanquiazul es que se converse alrededor del 70 % de los jugadores que disputaron esta campaña que está por finalizar.

Coincidiendo con este tema, en una reciente entrevista con el programa Enfocados, Miguel Trauco se refirió a su permanencia el club a largo plazo, considerando que todavía tiene contrato hasta finales del 2026. El tarapotino no se guardó nada y fue tajante respecto a su deseo de continuar por muchos años más en La Victoria.

“Me queda uno más, pero quiero renovar por cinco. Ya le he dicho a Franco (Navarro): ‘Franquito, hay que renovar de una vez’. El otro día me pregunta si me quiero retirar aquí (en Alianza Lima). ¿Qué? De una vez (risas)”, contó, revelando una conversación con Franco Navarro Monteiro, director deportivo de Alianza Lima.

Miguel Trauco llegó a Alianza Lima tras su paso por Criciúma. (Foto: Getty Images)

Recordemos que Miguel Trauco no solo tiene pasado en Universitario, sino también es hincha confeso, tal como lo reveló tiempo atrás. Sin embargo, cuando le preguntaron qué club elegiría entre la ‘U’ y los íntimos, fue contundente en su respuesta: “Si me renuevan, Alianza Lima mil veces”.

En este 2025, el lateral de 33 años ha disputado un total de 43 partidos con los blanquiazules, entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Si bien desde su llegada a inicios de temporada ha tenido altibajos, en parte porque le costó ponerse en forma tras su último paso por el Criciúma de Brasil, en la interna del club confían en su jerarquía y experiencia como titular de la banda izquierda.

Un detalle a tomar en cuenta es que se esperan cambios en el sector zurdo de Alianza Lima para el próximo año. El contrato de Ricardo Lagos está cerca de expirar y, según pudo conocer Depor, no hay conversaciones para una extensión. En ese sentido, Orlando Núñez de Deportivo Garcilaso es el nombre que han apuntado desde las oficinas victorianas. Veremos si este interés prospera y se convierte en una contratación.

Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

