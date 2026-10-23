Los errores arbitrales en la Liga 1 continúan acaparando las portadas todos los fines de semana y los clubes han mostrado su descontento con la labor que viene realizando la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) respecto a las decisiones que se toman en la interna y algunas designaciones cuestionables a lo largo de la temporada. En medio de esto, desde Sport Huancayo pusieron las cosas claras y respaldaron lo dicho hace algunos días desde la interna de Alianza Lima.

En una entrevista con el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, Joel Pinto, exportero y actual jefe de equipo de Sport Huancayo, coincidió con lo dicho por Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, acerca de las condiciones en las que trabajan los árbitros. “Tal cual dice Franco , creo que deberían darle mejores armas a los árbitros y así reducir el margen de error”, aseguró.

Un detalle a mejorar urgentemente, según el análisis de Pinto, es la cantidad de cámaras disponibles para el videoarbitraje. El exguardameta fue enfático al señalar que el sistema del VAR debería contar con más cámaras para que la revisión de las jugadas no dejen dudas y faciliten el trabajo de los jueces en acciones donde una buena toma podría incidir directamente en la decisión final que tome, evitando algún error que tenga injerencia en el partido.

“Hay momentos que demora mucho y entiendo que es porque hay ángulos que les cuesta más por no tener más cámaras en zonas estratégicas. Deberían implementarse para todos los equipos y todos los partidos, porque en algún momento estuvimos en la zona baja y no nos gustaría que solo den preferencia a los que están arriba”, apuntó.

Joel Pinto es el jefe de equipo de Sport Huancayo. (Foto: Sport Huancayo)

El popular ‘Gato’ argumentó, además, que los árbitros no tendrían que pasar problemas por la remuneración que les corresponde por el trabajo que hacen, ya que esas condiciones también influyen directamente en la labor que hacen en los partidos. En ese sentido, pidió mejores condiciones para ellos.

Un punto clave explicado por Joel Pinto es que los clubes de la Liga 1 deberían unirse para reclamar mejores árbitros en el campeonato y que la solicitud ante la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional Peruana sea de manera conjunta, y no por separado como ha venido ocurriendo en los últimos meses.

“Lo ideal sería que lo pidan en conjunto. La unión hace la fuerza y sí deberían implementar más cámaras, porque también ayudaría a que fuera más rápida la revisión”, acotó, haciendo énfasis en que para este tipo de cuestiones los clubes deberían dejar sus diferencias de lado y unirse en favor del fútbol peruano.

Hay que recordar que desde lo deportivo, si bien tuvieron un mal primer semestre, Sport Huancayo logró remontar en la segunda parte del año y hoy, junto a Sporting Cristal, es uno de los punteros del Torneo Clausura con 25 puntos, con una mejor ubicación para los rimenses por su mejor diferencia de goles. Veremos si el ‘Rojo Matador’, con Richard Pellejero en el banquillo, mantiene su regularidad para pelear por el título hasta el final.

Sport Huancayo es uno de los candidatos a llevarse el Torneo Clausura 2026. (Foto: Sport Huancayo)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Huancayo?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Sport Huancayo volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 12:45 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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