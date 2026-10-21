El lateral izquierdo Nelson Cabanillas, bicampeón nacional con Universitario, decidió romper su silencio sobre los motivos que rodearon su polémica salida del club de Ate de cara a la temporada 2025. Tras más de cinco años vistiendo la camiseta merengue, el actual defensor de Melgar reveló detalles inéditos de cómo se manejó su no renovación y el sorpresivo trato que recibió por parte de la administración y la dirección técnica.

En una entrevista con ‘Al Volante’, el zurdo exteriorizó su incomodidad por la falta de comunicación al momento de definir su continuidad en el plantel crema. “Creo que no me valoraron. Es más, ni siquiera tuve una reunión con Jean (Ferrari). Jean no se acercó a hablar conmigo en ningún momento. Tanto él como el ‘profe’ Bustos, creo que ninguno se sentó a decirme: ‘Mira, queremos esto, esto y esto’”, expresó el futbolista, cuestionando el rol de Jean Ferrari y el estratega argentino.

Pese a ese escenario con la directiva, el jugador destacó la postura que mantuvo el entonces director deportivo, Manuel Barreto, quien sí manifestó intenciones de retenerlo en el equipo: “El único que dio la cara fue Manuel. A él sí lo notaba con ganas. Tú sientes cuando alguien realmente quiere contar contigo. Manuel fue una de esas personas que se me acercó y me dijo: ‘Mira, yo quiero que tú te quedes’”.

Sin embargo, el marcador reconoció que la situación le generó un fuerte impacto emocional debido al tiempo y al cariño que le tenía a la institución crema durante los últimos años. “Por estos seis años que estuve en el club, al menos pudieron mirarme a la cara y decirme: ‘Mira, Nelson, no queremos contar contigo’. Creo que hubiera sido diferente”, sostuvo, antes de añadir: “No sé si fue una falta de respeto, pero a mí sí me chocó bastante, me tocó mucho. Es más, me peleé con Angie (su pareja) porque ella no quería que nos fuéramos. Me molestó mucho que no me dijeran las cosas en la cara ni qué era lo que realmente querían de mí”.

El punto de quiebre definitivo se produjo al enterarse de maniobras internas que indicaban que su etapa en Ate ya estaba sentenciada y que se negociaba en paralelo con otros futbolistas en su posición, como la posterior incorporación de Paolo Reyna. “Esa noticia no salió. Literalmente me enteré de que mi nombre estaba siendo ofrecido a otros clubes, como diciendo: ‘Va a quedar libre’”, indicó, agregando que tras confrontar a la gerencia deportiva optó por dar un paso al costado: “Al final le dije a Manuel: ‘Mira, Manuel, me enteré de estas cosas. La verdad es que creo que mi camino ya no va por acá’. Le di a la mano y, literalmente, a los dos días de que hablamos de eso, me enteré de lo de Paolo Reyna, que ya lo habían contratado. Entendía que eso no era de la noche a la mañana; eran conversaciones que ya se venían dando”.

Finalmente, a pesar de la turbulenta salida, Cabanillas dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro con la institución donde se consolidó profesionalmente y obtuvo dos campeonatos nacionales. “Al final, si me tocara volver, volvería. Y, si no, siempre voy a querer que le vaya bien a la ‘U’”, sentenció, recordando los buenos momentos en el club: “No haber renovado, después de estar en los momentos en los que la trinchera iba todos los años, también me tocó disfrutar los dos títulos. Fueron muy lindos, la verdad. El primero fue mucho más lindo que el segundo, obviamente”.

El comunicado de despedida de Universitario a Nelson Cabanillas a fines del 2024. (Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de vencer por 4-2 a Deportivo Garcilaso, Melgar volverá a tener actividad esta semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 23 de octubre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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