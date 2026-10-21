El club Sport Boys celebrará la próxima temporada sus 100 años de fundación, y lo quiere hacer con el protagonismo que perdió en las últimas décadas. Para ello, la administración rosada, que lidera Martín Noriega, ya se encuentra trabajando en la planificación de un equipo competitivo para pelear por el título nacional de la Liga 1.

Para la conformación de un plantel es trascendental un comando técnico de jerarquía y capacidad para direccionar el talento de los deportistas hacia el éxito, y el trabajo del actual entrenador Carlos Desio es del agrado de los directivos chalacos, aunque aún no existe acuerdo cerrado ni vínculo extendido para el 2027.

Sin embargo, el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, reveló que existen conversaciones entre ambas partes para llegar a un acuerdo y que el entrenador argentino siga al mando del primer equipo. Eso sí, dejó en claro que todo dependería de lo que ocurra en estas fechas finales, en las que Sport Boys lleva una racha de malos resultados y se ha alejado de los primeros lugares del Torneo Clausura.

“Carlos Desio tuvo una reunión con gente de la administración, directamente con Martín Noriega, que es el administrador. Se ha avanzado muchísimo y se puede decir que hay un principio de acuerdo para que continúe y sea el técnico de Boys en el Centenario”, dijo Gustavo Peralta.

“Todavía no se terminó de firmar la formalidad porque se han establecido una serie de lineamientos con los que el técnico está muy de acuerdo, y uno de ellos es que termine muy bien el Clausura: que mejore y que el Boys recupere el paso. El mensaje es claro: ‘Termina bien, recupera el paso, vuelve a agarrarle la mano al equipo y tenemos el acuerdo para que continúes’”, añadió el comunicador.

Sport Boys perdió 2-0 en Chongoyape frente a Juan Pablo II en la última jornada del Torneo Clausura.

Como se recuerda, Desio tomó las riendas del club rosado el pasado 17 de marzo, tras la salida del entrenador colombiano Jaime de La Pava. Su experiencia en la Liga 1 en clubes como Sport Huancayo, Deportivo Binacional, Alianza Atlético, ADT y Cienciano, fueron determinantes para que se tome la decisión de su incorporación a una institución con urgencia de puntos.

Sport Boys se ubica en la décima casilla con 18 puntos, a siete puntos de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo que suman 25. Aún restan cinco jornadas para definir al ganador del segundo torneo del año.

Los rosados jugarán el próximo domingo 25 de octubre frente a FC Cajamarca, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, desde las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao.

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