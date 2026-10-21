La llegada de Fabián Bustos ha sido un aire fresco para el plantel de Universitario de Deportes y eso se vio reflejado el último fin de semana en la victoria por 4-1 sobre Alianza Atlético, un triunfo clave que los volvió a meter en la pelea por el Torneo Clausura de a falta de cinco fechas por jugarse. Uno de los que parece haber recuperado su total confianza es Edison Flores, quien ha vuelto a tener continuidad con el argentino y ha sabido responderle dentro del campo.

Contra Melgar en el Estadio Monumental, Edison Flores fue clave en la asistencia que terminó en el 2-2 definitivo anotado por Alex Valera, mientras que el pasado domingo en el Mansiche, nuevamente se despechó con un pase de gol para el testarazo de Andy Polo que significó el 2-0 parcial contra los ‘Churres’. En pocos minutos supo responder positivamente al respaldo de Fabián Bustos.

Ahora, en la previa del encuentro frente a Juan Pablo II College, Flores charló con los medios de comunicación y habló de diversos temas. Además de analizar el presente del equipo en esta etapa del campeonato, donde siguen teniendo como objetivo principal conseguir el tetracampeonato, se tomó el tiempo para responder a las críticas que llegan desde afuera.

“Siempre he mantenido la tranquilidad, me toca jugar y ahora a tratar de ayudar al equipo a conseguir los resultados. Se consiguió el pasado resultado y ahora me enfoco en lo que viene, el equipo debe trabajar de la mejora manera para lograr el objetivo”, inició diciendo el canterano merengue.

“Me he mantenido trabajando siempre, con el anterior entrenador no tuve la oportunidad de jugar mucho en el Clausura. Siempre trabajando para hacer mejor a los compañeros, y siempre trabajé de la misma manera para estar preparado ahora que me toca jugar”, apuntó al ser consultado sobre cómo estuvo trabajando durante el tiempo que no tuvo continuidad en el equipo.

Edison Flores tiene contrato con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Universitario)

Al hablar del 4-1 sobre Alianza Atlético, precisó: “Fue una victoria importante, necesaria y contra un rival que viene bien, que sigue peleando cosas. Es un rival directo y creo que ganamos un gran partido. La frase de Alex es lo que siente uno y el equipo también, pero vamos con tranquilidad. El siguiente partido es el más importante”.

En otro momento de la conferencia de prensa en Campo Mar, el ‘Orejas’ dejó un contundente mensaje al ser preguntado sobre las críticos de un sector de la hinchada hacia los jugadores referentes del plantel, quienes en algunas ocasiones han sido responsabilizados por los presuntos problemas que ocurren en la interna del club, como, por ejemplo, la abrupta salida de Héctor Cúper.

“Estoy acostumbrado porque esto es la ‘U’, siempre se habla para bien o para mal. Sé lo que es el ambiente de la ‘U’ y sé lo que pasa día a día aquí, yo no tengo que aclarar a nadie lo que es verdad y lo que no. Trato de mantener mi línea de trabajo y no sobrepasar lo que me compete. Uno siempre sabe la persona que es y los valores que uno tiene”, aseveró.

Finalmente, Edison Flores evitó hablar sobre las polémicas arbitrales que vienen ocurriendo a lo largo del campeonato. “No me gusta hablar mucho del arbitraje, me ha tocado que a veces no he estado cómodo con algún arbitraje. Hay errores, son personas también y hay que tratar de hacer lo mejor posible en lo que queda de la Liga. Ahora solo me enfoco en el equipo y hacer las cosas bien para los siguientes partidos que nos tocan”, sentenció.

Edison Flores lleva tres goles y cuatro asistencias con Universitario en la temporada 2026. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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