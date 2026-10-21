Sporting Cristal es el actual puntero del Torneo Clausura con 25 puntos, los mismos que Sport Huancayo pero con una mejor diferencia de goles. En medio de este buen momento y la posibilidad intacta de pelear por el título nacional hasta las últimas instancias del campeonato, se pudo conocer detalles importantes de tres futbolistas que terminan contrato a finales de diciembre y tendrán que definir su futuro para el 2027.

El primero de ellos es Martín Távara, quien si bien en el último tiempo ha perdido la titularidad tras la llegada de Agustín Álvarez Wallace, sigue siendo clave como pieza de recambio. En pasado triunfo por 4-2 sobre Comerciantes Unidos, por ejemplo, ingresó en la etapa complementaria y aportó con una asistencia para el 3-1 parcial anotado por Hernán Barcos.

Según informaron en el programa EnredadoSC, existe predisposición del área deportiva de seguir contando con los servicios de Távara, pues consideran que en el mercado local no hay un futbolista con sus características que pueda darle al plantel lo que él le da. Así pues, todo está muy encaminado para que extienda su vínculo.

Martín Távara es canterano de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Un caso similar es el de Ian Wisdom, quien también vence contrato este año y su renovación ha sido tema recurrente entre los hinchas de Sporting Cristal. Con Roberto Mosquera ha jugado poco porque viene saliendo de una lesión en el codo, pero en la interna confían en su potencial y ya hay diálogos abiertos para su permanencia.

El último nombre mencionado en EnredadoSC fue Christofer Gonzales. Este es un caso especial, pues el volante sufrió una severa lesión ligamentaria en la rodilla, específicamente una lesión crónica en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. A raíz de esto, fue sometido a intervención quirúrgica para tratar la zona afectada y asegurar su completa recuperación.

En EnredadoSC aseguraron que la renovación de ‘Canchita’, que no suma minutos desde marzo de este año, estará supeditada a cómo quede después de esta operación de la que ya se viene recuperando. Es decir, no se trata de que si juega o no en lo que resta de la temporada, sino de que el área médica tenga la certeza de que estará al 100% cuando se reintegre al plantel.

Christofer Gonzales no juega en Sporting Cristal desde marzo. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 4-2 a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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