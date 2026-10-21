Después de vencer por 3-1 a Atlético Grau en Matute, Alianza Lima tendrá la misión de ganar fuera de casa e imponerse ante el CD Moquegua, este domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura. En medio de esta expectativa, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer la terna arbitral que tendrá la labor de impartir justicia en el Estadio 25 de Noviembre.

El árbitro principal será Edwin Ordóñez, quien será apoyado por Jonathan Zamora desde la cabina del VAR. Lo que no pasó desapercibido en esta designación es que Ordóñez recientemente fue señalado por una polémica decisión en el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC, donde los locales terminaron imponiéndose por 2-1 en la ‘Incontrastable’.

Sucede que en una de las últimas jugadas del partido, Álvaro Ampuero tuvo un roce con Juan David Martínez y este terminó en tirado dentro del área, lo que provocó que Edwin Ordóñez sancionara la pena máxima. A simple vista la sujeción no da indicios de provocar la caída del jugador de Sport Huancayo, pero para el colegiado sí, provocando los airados reclamos de los futbolistas de Cusco FC.

Edwin Ordóñez cobró un polémico penal en el último partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX / Foto: Getty Images)

Esto no quedó ahí, pues Álvaro Ampuero, el implicado en la falta sobre Juan David Martínez, utilizó sus redes sociales para mostrar su descontento por la decisión de Ordóñez y dejó un contundente frase en su cuenta de Instagram: “Ya ni disimulan, ni la revisan. Escandaloso”.

Sin embargo, los descargos más fuertes llegaron a través de Ricardo Lagos, lateral de Cusco FC, quien compartió lo dicho por Ampuero y agregó: “Ahora suspensión a los jugadores por quejarse de las locuras que hacen los árbitros que son humanos y se equivocan, sí, pero cuando son tan evidentes durante todo el partido, ya bájenle un poquito y no sean evidentes”.

En esa misma línea, Lagos hizo una acusación muy grave contra Ordóñez, asegurando que este les habría amenazado por declarar a la prensa contra los árbitros. “El penal es una de las muchas decisiones que tomó ese árbitro, y saquen el audio cuando dice ‘para qué declaran a la prensa’. ¿Qué onda? ¿Estamos amenazados ahora por hablar?”, lamentó el jugador.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. CD Moquegua?

El partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua, válido por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, está programado para este domingo 25 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio 25 de Noviembre, en la ciudad de Moquegua.

¿En qué canales transmiten Alianza Lima vs. CD Moquegua?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. CD Moquegua, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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