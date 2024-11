Aunque es el técnico que le dio el único título de su historia (la Copa de la Liga en 2019), Néstor Gorosito se fue por la puerta falsa del Club Atlético Tigre en marzo de 2024, tras una tercera etapa que duró un poco más de tres meses. Solo ganó un partido de once y dejó a la institución en el fondo de la tabla anual (hoy en día está en el penúltimo lugar, solo por arriba de Sarmiento). ‘Pipo’ agarró al equipo en un momento delicado (había un presupuesto muy bajo), a finales del año pasado, y no pudo hacer mucho con el plantel que tenía a su disposición. Pasó un tiempo alejado de los banquillos y, luego de una larga reflexión, recientemente llegó a un acuerdo con Alianza Lima, uno de los grandes del Perú, que tiene el objetivo de volver a ganar la Liga 1 y evitar el tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. El estratega, de 60 años, asumirá un nuevo reto internacional en su carrera. A puertas de su llegada, Depor conversó con dos periodistas argentinos para conocer el paso de Gorosito por el fútbol de su país y así tener una mirada más cercana de su trabajo como entrenador.

El paso de Néstor Gorosito por Argentina

‘Pipo’ es un entrenador con amplia experiencia en el fútbol argentino, pasando por clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Rosario Central, San Lorenzo, River Plate, Colón y Tigre. Son pocos los técnicos que han dirigido a más de diez clubes distintos en la Primera División de Argentina. Su vínculo más especial es con ‘El Matador de Victoria’, institución en la que ganó Copa de la Liga tras derrotar por 2-0 a Boca Juniors en 2019. Lo curioso fue que ganó esa final luego de haber descendido a la B Nacional. Pese a perder la categoría, su equipo tenía un fútbol ofensivo y vistoso, que terminó con una merecida coronación.

Su carrera como técnico arrancó en el 2002 dirigiendo a Nueva Chicago. Sin embargo, su primera gran celebración se dio recién en 2014: el ascenso de Argentinos Juniors a Primera División. Poco antes, en 2012, había llegado a la gran final de la Copa Sudamericana con Tigre, pero perdió la definición ante Sao Paulo, gigante brasileño. Solo ha obtenido dos títulos en su carrera: la Copa de la Liga en 2019 y el Clausura con Olimpia de Paraguay en 2020. Pero no todo ha sido felicidad para él: perdió la categoría en dos oportunidades. La primera vez fue en 2010 con Xerez de LaLiga y la segunda se dio en 2019 con Tigre.

Desafortunadamente para Néstor, sus últimas campañas en el fútbol argentino han sido para el olvido. En 2023 estuvo en Colón y dejó el carga por mal rendimiento: disputó 36 partidos y tuvo un balance de 10 triunfos, 14 empates y 12 derrotas. Al final el ‘Sabalero’ terminó perdiendo la categoría. Y su más reciente experiencia fue en Tigre en 2024, donde dirigió 11 duelos y solo ganó en una ocasión, dejando al equipo en la última posición. “Vine para poner el hombro en un momento re contra difícil. Si soy el problema, me voy a mi casa tranquilo, agarro la tele y miro el partido”, señaló ‘Pipo’ ante los medios antes de su salida de ‘El Matador’.

Néstor Gorosito salió campeón de la Copa de la Liga con Tigre. (Foto: Getty Images)

¿Qué dicen sobre Gorosito en Argentina?

Depor conversó con Agustín Rodríguez, periodista y cronista de Tigre para Tigre Minuto Cero, medio especializado en el día a día del ‘Matador’. En primer lugar, hizo un balance sobre el trabajo de Néstor Gorosito en el fútbol argentino. “Gorosito dirigió a bastantes clubes y ha tenido un paso irregular. Estuvo en River en una época difícil y en la cual le fue mal, y en San Lorenzo en sus inicios, pero Gorosito dirigió a equipos de media tabla como Tigre, San Martín de San Juan, Colón en época de descenso, Gimnasia también en época de descenso. Sus últimos clubes fueron Tigre, Colón y Gimnasia, que peleaban el descenso. En Colón le fue bastante mal, teniendo poder para elegir a sus jugadores y conformar su plantel, y en Tigre ni siquiera era una de las opciones del presidente, sino que lo acercó un intermediario y la verdad es que le fue mal por el presupuesto bajo o nulo. La conformación del plantel fue bastante criticada y supuso la racha de malos resultados”, señaló.

Rodríguez recordó que Néstor, teniendo en cuenta las limitaciones de la institución, trajo jugadores que conocía, pero que en ese momento no tenían el rendimiento adecuado para la Primera División de Argentina. “Muchos directores técnicos no querían agarrar Tigre en el mercado de enero y acabó siendo Gorosito. Llegó y tenía muy pocos jugadores, la mayoría eran los juveniles que quedaban. Después, al encontrarse con un presupuesto muy bajo, recurrió a los jugadores que ella conocía y que sabía que podían venir por un precio muy bajo o gratis. El caso de Nicolás Contín, Juan Sánchez, Brahian Alemán. Eran jugadores que el técnico conocía, pero no había un rendimiento inmediato, salvo Brahian. Gorosito nunca tuvo un once fijo, cambiaba todas las fechas y los resultados eran derrota tras derrota”, agregó.

Respecto a la idea de juego de Gorosito en su último paso en Tigre, Agustín indicó lo siguiente: “En la pretemporada Gorosito quería jugar con línea de tres y entrenó línea de tres con un jugador que era indispensable, que era Lucas Orbán, pero Orbán decidió finalmente no firmar contrato con Tigre, se retiró del fútbol y Gorosito hizo la línea de tres centrales, pero con los centrales que había, y ninguno tenía la capacidad para jugar en esa línea y tampoco se entendían. Esa línea de tres duró tres partidos, y ya Gorosito tuvo que cambiar a línea de cuatro, pero tampoco encontró la línea, la saga central. Cuando jugaba con línea de tres tenía un estilo de juego más paciente, de tener la pelota, moverla de lado a lado para encontrar oportunidades. Siempre le ha gustado un delantero que sea fuerte y pelee con los defensores centrales para generar un espacio para un delantero más ágil, capaz un mediapunta. Posiblemente utilice bastante a Paolo Guerrero”.

El segundo título de su carrera lo ganó en Olimpia de Paraguay. (Foto: Getty Images)

Finalmente, se refirió a las virtudes y defectos del entrenador argentino. “Una virtud es que le da mucho valor al jugador técnico, al jugador elegante, al mediapunta, habilidoso, que se pueda sacar a un jugador de encima en una jugada. Es capaz de explotar el mejor nivel de un jugador de ese estilo, pero, por otro lado, no influye mucho en el trabajo de grupo. Gorosito prefiere fichar a un jugador para el plantel y que sea quien dirija el vestuario. Su referente y capitán. También es una persona bastante terca, que muere con su idea. No lo vas a ver cambiando su opinión o muy autocrítico. En Tigre tenía una frase que sonaba a cada rato y era ‘somos los que estamos’. Pienso que a Carlos Zambrano lo puede delegar como jefe de vestuario, junto a Paolo Guerrero. Hay que ver cómo se lleva con Guerrero en cuanto a la titularidad”, sentenció.

El periodista argentino Maximiliano Rodríguez, que también sigue de cerca a ‘El Matador’, se refirió al esquema que utilizó ‘Pipo’ en Tigre, cuando salió campeón en 2019, y resaltó que el entrenador es alguien que potencia a los jugadores y hace un buen trabajo en un plantel que ya está armado. “Me quedo con el esquema que usó en 2019. Jugaba con un 4-2-3-1, con un enganche, un ‘9′ de área, y dos rápidos por los costados, que se proyectaban mucho al ataque. Ese es el equipo que mejor le funcionó a ‘Pipo’ en Tigre. Lo que pasó en 2024 fue que nadie quiso agarrar el fierro caliente, ‘Pipo’ se hizo cargo, armaron el plantel con la dirigencia y trajeron jugadores que no estaban preparados para afrontar la Primera División. Eso precipitó su salida. Lo más destacable de ‘Pipo’ es que le llega mucho a los jugadores. Él funciona bien en un plantel que ya está armado. En 2019 lo llaman para mantener la categoría y gana partidos. De entrada le cambió la cara al equipo. No pudo mantener la categoría, pero sí se consagró campeón de la Copa de la Liga ganándole la final a Boca. Si a ‘Pipo’ le entregas un cero kilómetros, lo agarra y te lleva lejos. Pero si le pides que arme uno, hace una calle y puede quedarse parado”, sostuvo.

Uno de los primeros pedidos de Gorosito para Alianza Lima fue el volante Rubén Botta, actual ‘10′ de Talleres. Maxi recordó que ‘Pipo’ supo sacar la mejor versión de Botta. “Rubén Botta es un crack, de eso no hay duda. En 2012, cuando Tigre jugaba la Copa Sudamericana, antes de que llegue ‘Pipo’, no tenía mucha participación porque el técnico de ese entonces lo hacía jugar más por izquierda. Cuando vino ‘Pipo’, lo tiró más adelante, libre por el frente de ataque y la verdad es que lo hizo explotar al máximo. Fue impresionante el cambio de Rubén. Lo pidió para Tigre más adelante, pero la dirigencia no lo pudo traer porque había que poner mucha plata. Si Alianza Lima tiene dinero para invertir, no se va a arrepentir porque el jugador es un crack, y con ‘Pipo’ se dio su mejor versión. Si ‘Pipo’ logra convivir bien en Alianza con los jugadores de experiencia que hay en el plantel, le va a ir muy bien”, concluyó.





TE PUEDE INTERESAR