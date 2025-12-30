Universitario de Deportes recibió la autorización del Ministerio del Interior para realizar la Noche Crema 2026. Los cremas tendrán su partido de presentación el próximo sábado 24 de enero ante Universidad de Chile, con el estadio Monumental como escenario. Buscando afinar mayores detalles, desde el club también comunicaron que están muy cerca de cerrar la señal de transmisión. De acuerdo a Franco Velazco, administrador temporal, TV Perú (canal del estado) llevaría este choque a sus hogares.

“Para Universitario de Deportes es un honor poder llevar la Noche Crema, un evento tradicional de la ‘U’, a nivel nacional y a todas las regiones del país“, inició en diálogo con TV Perú noticias. En la reunión también se encontraba Cinthia Ramírez, jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).

Además, Velazco contó: “La ‘U’ se convertiría en el primer club en poder transmitir en vivo y en directo, a nivel nacional, la Noche Crema 2026, con el propósito de fomentar el deporte en todos nuestros niños y adolescentes del país, que quizá no pueden asistir a la Noche Crema en Lima”.

La iniciativa de llevar la transmisión por señal abierta parte desde una iniciativa de mostrar el espectáculo a espacios poco habituales del país: “Por el alcance de la señal de TV Perú, van a poder gozar de un espectáculo de primer nivel, donde podrán apreciar fuegos artificiales, drones, la presentación del primer equipo, un concierto en vivo y, claro está, la disputa del partido amistoso ante la U de Chile”.

Anuncio oficial de la Noche Crema 2026 | Foto: Universitario

A falta de confirmación oficial, este partido se llevará a cabo el próximo 24 de enero contra Universidad de Chile. Como ya es costumbre, para este duelo se espera que Universitario cuente con el plantel completo para mostrar lo que será el proyecto 2026 ante su público.

Por lo pronto, se sabe que Javier Rabanal será el DT encargado de llevar las riendas, tras la salida de Jorge Fossati. Además, el club anunció los fichajes de Caín Fara (argentino) y Sekou Gassama (senegalés), quienes se incorporarán a la pretemporada -que empieza el 5 de enero- para buscar la adaptación al equipo.

La autorización del Ministerio del Interior

Desde el Ministerio del Interior confirmaron la realización de este evento que se puso en duda porque -el mismo día- se realizará la Noche Blanquiazul, presentación de Alianza Lima. Tras una reunión con las autoridades, se brindó la autorización correspondiente.

Velazco sostuvo que el consenso alcanzado beneficia a ambas instituciones y resaltó que el apoyo del presidente José Jerí permitió que el diálogo avance hacia una solución concreta. En sus palabras, sin la presencia de las autoridades en la mesa “no se hubiese podido llegar a un acuerdo real”, especialmente tras días de declaraciones cruzadas que alimentaban la tensión en la opinión pública.

El administrador crema también subrayó la importancia del evento para el club, recordando que la Noche Crema es uno de los momentos más representativos del año para la institución. La incertidumbre alrededor de su realización había generado preocupación interna por el impacto económico y emocional que un posible cambio de fecha podría provocar entre los hinchas, que ya habían adquirido miles de entradas.

TE PUEDE INTERESAR