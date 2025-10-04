Luego de un discreto debut en la Copa de Asia Sub-23, Nolberto Solano se alista para hacer su estreno como entrenador de la Selección de Pakistán en las eliminatorias de la Copa Asiática: se enfrentará a Afganistán en duelos de ida y vuelta este 9 y 14 de octubre, por la tercera ronda. ‘Ñol’ publicó su primera lista de convocados con algunas novedades, el regreso de un histórico capitán retirado desde hace cuatro años y cinco futbolistas con raíces pakistaníes en su lucha por escalar posiciones en el ranking FIFA y competir a mediano plazo.

Tras su debut en el equipo sub-23, el ‘Maestrito’ solicitó una concentración para la selección absoluta de Pakistán, pero se produjeron múltiples retrasos debido a problemas de financiación en la Federación de dicho país. En medio de esos inconvenientes, Solano pudo comenzar a trabajar con los jugadores de la liga local y espera en las próximas horas el arribo del reducido grupo de jugadores que militan en el extranjero.

En su nómina para medirse a Afganistán, destaca el regreso de Kaleemullah Khan, excapitán de la Selección de Pakistán y que no juega oficialmente desde 2021, cuando dejó de pertenecer al Zakho SC de Irak. Jugó en Estados Unidos, Turquía y Kirguistán, y su llamada obedece a que Solano busca que sea el líder de una generación que no está acostumbrada a los triunfos: su última victoria data del 17 de octubre del 2023, cuando venció 1-0 a Camboya por la primera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Es decir, hace casi dos años.

En ese sentido, ‘Ñol’ apuesta por los nacionalizados o jugadores con raíces pakistaníes. Destacan en la lista Abdullah Iqbal, nacido en Dinamarca y que juega en Mjallby de la Primera División de Suecia. Otro nacido en tierras danesas y que fue llamado es el lateral izquierdo Mohammad Fazal, que actúa en el Nordic United de la Tercera de Suecia y jugó en la Selección Sub-15 y Sub-18 de Dinamarca.

Luego aparecen Harris Zeb, extremo izquierdo nacido en Nueva Zelanda y que pertenece al Auckland City. De hecho, jugó el último Mundial de Clubes y enfrentó a Benfica y Boca Juniors, mientras que se quedó en banca ante Bayern Múnich. Etzaz Hussain (nacido en Noruega), los hermanos Adil y Rahil Nabi, Harun Hamid, Otis Khan, Mckeal Abdullah (Inglaterra), Samad Arshad (Dinamarca) y Faraz Gulzari (Australia) completan la lista de convocados no nacidos en Pakistán.

“No hay una liga profesional, hay competencias amateurs y de ahí sacan chicos para representar la Sub-17 y la Sub-20, ya que es una obligación de la FIFA para participar de la Selección mayor. Acá hay que empezar a trabajar, el deporte no tiene popularidad y los hinchas salen con los resultados, eso tomara un poco de tiempo. al no tener competencia hay mucha falencia”, comentó hace poco Solano al programa En 3 Toques sobre la realidad de Pakistán. Por ello apuesta fuerte por los futbolistas con raíces de dicho país.

Nolberto Solano junto a los directivos de la Federación de Pakistán (Foto: @TheRealPFF)

