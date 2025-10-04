Una de las mayores novedades en la primera convocatoria de Manuel Barreto en la Selección Peruana fue el llamado de Felipe Chávez, quien podría marcar su debut con la Bicolor absoluta luego de un breve paso por la Selección Sub-20. ‘Pippo’, como es conocido en Alemania, es uno de los principales talentos de la reserva del Bayern Múnich y la página oficial de la Bundesliga hizo eco de su convocatoria, señalando que podría hacer su debut en el amistoso ante Chile incluso antes de su primera presencia con el primer equipo bávaro, bajo las órdenes de Vincent Kompany.

“Felipe Chávez representará a la Selección Peruana en la próxima fecha internacional. ¡Un nuevo reto para la joya del FC Bayern!“, publicó la página oficial de la Bundesliga en su cuenta de Instagram sobre el peruano, quien fue titular en la última jornada de la Regionalliga -Cuarta División– en Alemania, en el empate 1-1 del Bayern Múnich II ante Ansbach.

De hecho, ‘Pippo’ llegará con minutos y continuidad a su primera citación con la Bicolor. Con un total de 32 goles y 18 asistencias en 64 partidos con el Bayern Múnich II y el equipo sub-19, el volante ofensivo es uno de los futbolistas más destacados de la cantera bávara, club al que llegó tras su paso por el Augsburgo, su primer equipo en Alemania desde 2019.

De hecho, la noticia de su convocatoria también rebotó en Bild, el medio deportivo más importante de Alemania. “Talento del Bayern de 18 años nominado para la selección nacional. Curiosamente Chávez está a punto de hacer su debut internacional sin haber jugado un solo partido en el fútbol profesional”, publicó el medio. A su vez, señaló que esperan que pronto tenga su chance en el primer equipo del Bayern Múnich.

“Los jugadores del Bayern han sido seguidos de cerca en Perú desde la época del legendario Claudio Pizarro y ahora Chávez tiene la oportunidad de sucederlo”, agregó Bild en otra parte de la nota. Además, para ‘Pippo’ este llamado es una especie de revancha, pues no fue considerado en la lista final para el Sudamericano Sub-20 por ‘Chemo’ del Solar, pese a ser parte de los amistosos previos.

Se estima que Felipe Chávez se sume en los próximos días a los entrenamientos de la Selección Peruana, y pueda conocer a sus nuevos compañeros y también a Manuel Barreto, quien ha seguido de cerca su evolución desde su llegada a la Videna. Por ello, envió una carta de reserva al Bayern Múnich para anticipar su primera convocatoria a la Bicolor.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:





Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).





