A falta de pocos partidos para que termine la Liga 1 2026, los clubes empiezan a mover sus fichas pensando en la próxima temporada. Uno de los nombres que ha aparecido en el mercado de pases es el de Oslimg Mora, quien habría despertado el interés de Alianza Lima. Ante esta posibilidad, desde Sport Boys no tardaron en pronunciarse sobre el futuro del futbolista.

El rendimiento de Mora durante este año no ha pasado desapercibido. Su buen nivel con la camiseta rosada le permitió volver a ser considerado en la selección peruana, esta vez durante el proceso de Mano Menezes. Por ello, no resulta extraño que otros equipos del campeonato sigan de cerca su situación.

Al respecto, Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, se refirió al supuesto interés del cuadro blanquiazul y dejó en claro que no facilitarán su salida. “Si Alianza lo quiere, tendrá que negociar”, señaló, según informó la periodista Jessica Barrios.

La postura del conjunto chalaco tiene una explicación: Oslimg Mora mantiene contrato vigente hasta finales del 2027. En ese escenario, cualquier equipo que pretenda incorporarlo deberá conversar directamente con la institución rosada y presentar una propuesta que convenza a su directiva.

Además, en Sport Boys consideran importante mantener una base de jugadores para la próxima campaña. El club se prepara para celebrar su centenario en 2027 y tiene la intención de conformar un plantel competitivo para afrontar ese año especial para la institución.

Así, el interés de Alianza Lima por Mora, de concretarse, tendrá que pasar primero por una negociación con Sport Boys. Por ahora, el futbolista tiene contrato con el equipo del Callao y su continuidad dependerá de las propuestas que puedan llegar en el próximo mercado de pases.

¿Cómo le ha ido a Oslimg Mora en Sport Boys este 2026?

Oslimg Mora ha disputado 35 encuentros con Sport Boys durante la temporada 2026, entre el Torneo Apertura, Clausura y Copa de la Liga. En ese recorrido, el futbolista anotó un gol frente a Juan Pablo II y se ganó un lugar habitual en el equipo titular de Carlos Desio.

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