Pablo Bengoechea: "Fue un partido enredado, prácticamente no fue fútbol"

Tras la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Sport Rosario, Pablo Bengoechea habló en conferencia de prensa y reconoció que fue un encuentro que careció de buen fútbol. Para el técnico íntimo, la cancha de Matute no estaba en óptimas condiciones e impidió un juego más fluido.

"La cancha nos perjudicó un poco. No es excusa. La gente que trabaja en la cancha hace su mejor esfuerzo, pero hemos jugado 40 días cada tres días sin sol en Lima y es muy difícil recuperar una cancha con muchos partidos encima. Nos facilitaría el juego ser locales en una buena cancha", dijo el DT uruguayo.

Agregó: "Fue un partido enredado, prácticamente no fue fútbol. Tanto Alianza Lima como Sport Rosario tuvieron mucha voluntad de intentar jugar, pero es muy fácil marcar cuando el terreno de juego no está bien. Por eso los defensas predominaron sobre los delanteros y no se vieron jugadas claras en ataque".

Sin embargo, Bengoechea aplaudió la paciencia de su equipo que, finalmente, logró marcar a poco del final el único gol del encuentro para debutar en el Torneo Clausura con un triunfo importante.

"Rescato el orden de Alianza Lima que no quedó mal parado nunca y la paciencia. Lo que hicimos bien hoy fue la ejecución de la pelota quieta. El gol llega de una pelota parada bien ejecutada. Tenemos mucha fe en el que el grupo irá creciendo".